Nach nur einer Saison: Boetius verlässt Hertha BSC

Jean-Paul Boetius (29) verlässt Hertha BSC nach gerade einmal einer Saison. Der Niederländer geht also nicht mit in die 2. Bundesliga.

Nach nur 21 Spielen in der Bundesliga samt einer durchwachsenen kicker-Note von 4,2 ist für Jean-Paul Boetius bei Hertha BSC Schluss. Die Alte Dame verkündete am Montagnachmittag offiziell, dass der gebürtige Rotterdamer den Klub verlassen wird.

Boetius hat seinen Vertrag aufgelöst

In einer knappen Vereinsmitteilung auf der Hertha-Website heißt es Seitens des Sportdirektors Benjamin Weber: "Wir danken Djanga für seinen Einsatz für Hertha BSC und wünschen ihm für seinen weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute." Boetius hat eine Klausel in seinem ursprünglich bis 2025 datierten Kontrakt gezogen und den Vertrag aufgelöst, er ist somit ablösefrei.

Erst vergangenen Sommer hatte sich Boetius nach vier Jahren in Mainz dem Hauptstadtklub angeschlossen, in seiner fünften Bundesligasaison stieg der offensive Mittelfeldmann am Ende erstmals ab. Außerhalb Deutschlands lief Boetius bislang für Feyenoord Rotterdam, den FC Basel sowie den KRC Genk auf.