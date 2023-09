Nach nur einem Punkt aus sechs Spielen: Wattenscheid entlässt Britscho

Die SG Wattenscheid 09, aktuell Schlusslicht der Oberliga Westfalen, hat sich nach dem schlechten Start in die neue Saison von Trainer Christian Britscho getrennt. Der 53-Jährige war seit 2020 im Amt und musste nun nach einer Heimniederlage gegen Erkenschwick am vergangenen Wochenende seinen Hut nehmen.

Nach über drei Jahren ist für Britscho Schluss in Wattenscheid

Britscho führte Wattenscheid in seiner ersten kompletten Saison aus der Oberliga nach nur einem Jahr zurück in die Regionalliga West. Im Jahr darauf erfolgte aber so gleich der Wiederabstieg. Nun der Fehlstart mit nur einem Punkt aus den ersten sechs Partien, dazu kommt ein Torverhältnis von 4:13 Toren.

"Aktuell sehen wir eine Entwicklung, die uns zu dieser Maßnahme gezwungen hat: Zu Saisonbeginn war es so, dass wir trotz ordentlicher Leistung, schlechte Ergebnisse erzielt haben. Mittlerweile gibt es die Tendenz, dass sich die gezeigten Leistungen auch den Ergebnissen anpassen. Aus diesem Grund sahen wir uns dazu gezwungen, einen neuen Impuls zu setzen", so Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo in einer Meldung.

Die Mannschaft wird nun interimsmäßig von Co-Trainer Timo Janczak betreut, bis ein Nachfolger präsentiert werden kann.