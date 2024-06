Nach nur einem Jahr: Schwirten verlässt Aue gen Kerkrade

Erst im vergangenen Sommer war Joshua Schwirten von der Zweitvertretung des 1. FC Köln ins Erzgebirge gewechselt. Nach einem Jahr zieht der 22-Jährige, der zumeist als Joker zum Zug kam, nun weiter. Er geht zu Roda Kerkrade.

In der vergangenen Saison verpasste Roda Kerkrade auf ganz bittere Art und Weise den schon sicher geglaubten Aufstieg in die Eredivisie: Bereits am vorletzten Spieltag der Keuken Kampioen Divisie wähnte man sich fälschlicherweise als sicherer Aufsteiger, zog dann am letzten Spieltag im direkten Duell mit Groningen den Kürzeren und verpatzte dann auch noch die Relegation. Dramatische Wochen, die dem Klub über die Landesgrenzen hinaus ungewollte Aufmerksamkeit bescherten.

Wenn Roda JC in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in Richtung Eredivisie nehmen wird, ist dabei auch ein deutscher Mittelfeldspieler dabei: Aus Aue wechselt der 22-jährige Joshua Schwirten in die zweite niederländische Liga. Bei den Veilchen kam Schwirten in der abgelaufenen Spielzeit 27-mal in der 3. Liga zum Einsatz. Zumeist blieb ihm aber nur die Rolle des Jokers, er wurde ganze 24-mal nur eingewechselt. Dabei gelangen ihm zwei Treffer (kicker-Notenschnitt 4,13).

Aue gibt Schwirtens "Wunsch nach einer Veränderung" statt

Offensichtlich zu wenig für die Ansprüche des in der Jugendabteilung des 1. FC Köln ausgebildeten Spielers, der für die Kölner Zweitvertretung vor seinem Engagement in Aue bereits 57-Mal in der Regionalliga West aufgelaufen war (13 Treffer). Deswegen bat er die Verantwortlichen im Erzgebirge nun darum, den Verein verlassen zu dürfen.

"Josh war mit seiner Spielzeit und damit verbunden mit seiner sportlichen Rolle unzufrieden. Wir haben uns daher verständigt, dem Wunsch nach einer Veränderung zurück in die Nähe der Heimat Rechnung zu tragen", lässt sich Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich auf der Homepage der Auer zitieren.

Bei Roda unterschreibt Schwirten einen Vertrag bis 2026, verbunden mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Er freue sich nun sehr auf die neue Aufgabe in Kerkrade und darauf, seine neuen Mitspieler kennenzulernen, erklärte Rodas neuer Mittelfeldmann auf der Website der Niederländer.