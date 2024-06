Nach nur einem halben Jahr: Tobias Reichmann wird Löwe der Saison

Nach längerer Vereinslosigkeit wurde Tobias Reichmann im Januar 2024 bei den Rhein-Neckar Löwen nachverpflichtet und machte mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Nun wählten ihn die Fans zum Löwe der Saison.

Nach der erneuten Verletzung von Patrick Groetzki reagierten die Rhein-Neckar Löwen im Januar 2024 und verpflichteten Tobias Reichmann. Er wurde mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet. In fünf Monaten bei den Löwen avancierte Reichmann schnell zu Leistungsträger und Publikumsliebling.

In 15 Spielen erzielte der 36-Jährige für die Mannheimer 78 Tore, davon 42 vom Strich und kommt damit auf eine Wurfquote von 76,5%. Reichmann ist damit sechstbester Torschütze der Löwen. Zum Vergleich: Niklas Kirkelokke erzielte als treffsicherster Löwe in 34 Spielen 153 Tore.

Trotz starker Leistungen wurde der Vertrag von Reichmann allerdings nicht verlängert. "Wir hätten Tobias sehr gerne ein Angebot unterbreitet. Er hat in seiner kurzen Zeit bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen, wurde schnell zum Leistungsträger und hat die Erwartungen mehr als erfüllt. Weil wir aber auch immer die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Auge behalten müssen, ist es in der aktuellen Situation bedauerlicherweise nicht möglich, Tobias längerfristig unter Vertrag zu nehmen", erklärte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann den Hintergrund der Personalie.

Aufhören wollte Reichmann allerdings noch nicht, er "habe Blut geleckt". Schon früh deutete der gebürtige Berliner an, dass er sich gut vorstellen könnte, für die Füchse zu spielen. So kommt es nun auch: Tobias Reichmann tritt in die Fußstapfen von Vorbild Hans Lindberg und spielt ab der kommenden Saison in der Hauptstadt, wo er einen Einjahresvertrag unterschrieb. So bleibt der Europameister von 2016 nicht nur weiterhin der Bundesliga erhalten, sondern spielt auch nochmal in der Champions League, die er schon drei Mal gewinnen konnte (2010 und 2012 mit dem THW Kiel sowie 2016 mit Kielce).

