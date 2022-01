Nach nur einem halben Jahr: Frenkert kehrt nach Münster zurück

Lukas Frenkert ist nach einem halben Jahr bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 wieder zu seinem Heimatverein Preußen Münster zurückgekehrt. Beim Regionalligisten unterschreibt der 21-Jährige langfristig.

Im Sommer entschied sich Frenkert, der in Münster ausgebildet und zum Profi wurde, für einen Wechsel zur Zweitvertretung von Schalke 04. Dort war der 21-Jährige auf der rechten Defensivseite zwar meist gesetzt (15 Spiele, ein Assist), so richtig glücklich wurde er bei den Knappen aber scheinbar nicht. Pünktlich zum Trainingsauftakt kehrt der Rechtsfuß zum Adlerklub zurück.

"Lukas hat bei uns vor seinem Wechsel nach Gelsenkirchen mit einer starken Entwicklung und guten Leistungen überzeugt und es ist kein Geheimnis, dass wir ihn nur sehr ungern haben ziehen lassen. Umso mehr freuen wir uns, dass er nun zurückkehren möchte", erklärt Sportdirektor Peter Niemeyer die Rückholaktion auf der Vereinswebsite.

Vom Abstiegs- in den Aufstiegskampf

In der vergangenen Spielzeit absolvierte Frenkert 25 Spiele für Münster in der Regionalliga West, dabei erzielte er drei Tore. "Wir kennen Lukas sehr gut und bekommen einen Spieler mit sehr guter Physis und guter Einstellung hinzu, der auch charakterlich in unsere Mannschaft passt", führt Niemeyer weiter aus.

Für Frenkert ist es ein Sprung nach oben in der Tabelle, denn Münster rangiert mit nur zwei Punkten Rückstand auf Liga-Primus Essen auf Platz 3. Schalke II kämpft derweil um den Klassenerhalt, mit 21 Punkten stehen die Knappen nur auf Platz 14.