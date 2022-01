Nach nur dreieinhalb Monaten: Ranieri bei Watford entlassen

Claudio Ranieri ist nach knapp dreieinhalb Monaten bereits wieder als Trainer des FC Watford entlassen worden. Zuletzt verlor der Italiener mit den Hornets mit 0:3 gegen Mitaufsteiger Norwich City.

Nach Xisco Munoz, der bereits nach dem 7. Spieltag von Besitzer Gino Pozzo entlassen wurde, muss nun - nach Informationen von "The Athletic" - auch Ranieri seine Koffer packen. Der Italiener, der am 4. Oktober eingestellt wurde, holte in den darauffolgenden 13 Partien nur sieben Punkte - unter anderem aber ein 4:1 zuhause gegen Manchester United. Zuletzt verloren die Hornets jedoch mit 0:3 gegen Abstiegskonkurrent Norwich, es war die elfte Pflichtspielniederlage unter Ranieri.

Suche nach Trainer Nummer drei

In den Tagen darauf wurde es für den 70-Jährigen beim Aufsteiger aus London ungemütlich, die Stimmung im Verein und bei den Verantwortlichen war angespannt. Zudem ging Ranieri mit einigen Spielern hart ins Gericht - am Montag folgte dann die Entlassung. Die Suche nach dem dritten Trainer in dieser Spielzeit läuft bereits, ein konkreter Name wird derweil noch nicht genannt.

Nach 20 Spielen steht Watford auf Platz 19, nach der Länderspielpause kommt es am 5. Februar zum Duell mit dem Tabellenletzten aus Burnley.