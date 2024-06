Nach nur drei Pflichtspielen: Horn verlässt RB Salzburg schon wieder

Timo Horn schlägt das Kapitel RB Salzburg in diesem Sommer bereits wieder zu. Das steht seit Freitag offiziell fest. Wohin es den 31-Jährigen nun zieht, ist aktuell noch offen.

Der Abschied vom 1. FC Köln fiel Timo Horn im vergangenen Sommer schwer, daraus machte der langjährige Stammkeeper erst gar keinen Hehl. Im ersten halben Jahr danach blieb der Routinier allerdings ohne neuen Verein.

Bewusst ließ sich Horn bei der Wahl seines neuen Arbeitgebers Zeit. Am 6. Januar 2024 dann unterzeichnete Horn bis Saisonende beim damaligen österreichischen Spitzenreiter RB Salzburg. "Nach 21 Jahren in Köln musste es jetzt ein Klub für mich sein, der zu mir passt und mit dem mich identifizieren kann", sagte Horn im Rahmen der Vertragsunterschrift. Salzburg ließ dafür im Januar Ersatzkeeper Nico Mantl gen Dänemark zu Viborg FF ziehen.

Schlager im Saisonfinale vertreten

Horn wollte Stammkeeper Alexander Schlager (28 Einsätze, kicker-Notenschnitt 3,09) herausfordern und "dem Trainer Argumente liefern". Am Ende aber kam Horn lediglich auf drei Pflichtspiel-Einsätze für die Salzburger. Und die nur weil es den verletzten Schlager zu vertreten galt.

Bei den Auswärtsspielen gegen Rapid Wien (0:2) und den TSV Hartberg (5:1) sowie beim Saisonfinale gegen den Linzer ASK (7:1) stand Horn für 90 Minuten zwischen den Pfosten (je kicker-Note 3,5). Speziell die Niederlage in Wien schmerzte besonders - es war eine Vorentscheidung im Titelkampf.

Erste nationale Meisterschaft verpasst

Am Ende wurde es nämlich nichts mit der ersten nationalen Meisterschaft für Horn, der in seiner Karriere lediglich zwei Zweitliga-Titel mit dem 1. FC Köln hatte einfahren können. Sturm Graz behielt mit einem 2:0-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt am letzten Spieltag die Nerven und lief mit zwei Punkten Vorsprung auf Serienmeister Salzburg - zehn Meistertitel in Folge - ins Ziel ein.

Wohin es den erfahrenen Horn, der gebürtige Kölner kann 201 Bundesliga- sowie 98 Zweitliga-Einsätze vorweisen, nun zieht, ist zum jetzigen Stand völlig offen.