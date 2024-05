Nach Nullnummer beim FAC: GAK verpasst Punkterekord

Meister GAK kam am Montag beim Floridsdorfer AC nicht über ein 0:0 hinaus, wodurch er den Zweitliga-Punkterekord von Austria Lustenau aus der Saison 2021/22 verpasst. Im Tabellenkeller bleibt es indes spannend.

Meister GAK hat sich am Montag in einer ereignisarmen Partie beim FAC mit einem 0:0 begnügt. Die Steirer halten vor dem letzten Spieltag nun bei 66 Punkten und haben somit keine Chance mehr, den Punkterekord (70) von Austria Lustenau aus der Saison 2021/22 zu pulverisieren. Hinter dem GAK sicherte sich die SV Ried mit einem 4:0-(3:0)-Sieg beim SV Lafnitz den Titel des Vizemeisters.

Der Kampf gegen den sportlichen Abstieg in der 2. Liga bleibt indes spannend. Mit einem 2:1-(0:0)-Heimsieg gegen den DSV Leoben schloss der weiter in der "Zone" rangierende FC Dornbirn mit 33 Zählern punktemäßig zu Ländle-Rivale Schwarz-Weiß Bregenz auf, der mit einem 2:2 (1:2) bei St. Pölten den rettenden 13. Platz verteidigte. In der letzten Runde am Samstag (alle 17.30 Uhr) empfängt Bregenz die Admira, Dornbirn tritt in Ried an. Der direkte Vergleich spricht für Bregenz.

Entscheidung am Grünen Tisch

Gerettet sind aber auch die knapp vor Bregenz rangierenden Klubs SV Stripfing/Weiden und Kapfenberg noch nicht. Die Stripfinger unterlagen bei auf dem vorletzten Platz einzementierten Sturm Graz II mit 0:2 und halten bei 34 Punkten. Kapfenberg hat nach einem Heim-1:3 gegen den FC Liefering weiter 35 Zähler am Konto.

Geklärt wird die Abstiegsfrage aber nicht zuletzt am Grünen Tisch. Denn Leoben und Dornbirn stehen weiterhin ohne Zulassung für die kommende Saison da, darüber hinaus haben die Regionalligisten Austria Salzburg und Hertha Wels derzeit keine Spielgenehmigung - das Ständige Neutrale Schiedsgericht wird über ihr Schicksal entscheiden. Nach aktuellem Stand würden mit dem ASK Voitsberg und Rapid II nur zwei Teams aus den Regionalligen alle Kriterien für den Aufstieg erfüllen.