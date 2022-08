Nach Null-Punkte-Start: 1. FC Bocholt trennt sich von Winking

Der 1. FC Bocholt steht nach drei Spieltagen in der Regionalliga West noch ohne Punkt da und hat sich am Montag entschieden, sich von Trainer Jan Winking zu trennen.

Der Kater nach dem Aufstieg: Jan Winking hat mit dem 1. FC Bocholt in den ersten drei Regionalliga-Spielen keinen einzigen Punkt geholt. imago images/Deutzmann

Das ging fix bei Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Bocholt. Wie die Münsterländer mitteilten, hat sich der Klub nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt in der Regionalliga West von Trainer Jan Winking getrennt.

Präsident Ludger Triphaus begründet in einer Pressemitteilung den vollzogenen Schritt: "Die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen war sehr negativ und hat uns als Vereinsführung bedenklich gestimmt. Wir erhoffen uns, mit einem Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen, den die Mannschaft jetzt braucht, um in der Regionalliga endlich zu punkten."

Triphaus weiß aber auch, dass sein Verein dem 26-jährigen Trainertalent einiges zu verdanken hat und schiebt nach: "Trotz der aus unserer Sicht jetzt notwendigen Trennung sind wir Jan Winking für seine überragende Arbeit in den zwei Jahren bei uns sehr dankbar. Durch sein erfolgreiches Wirken ist uns der lang ersehnte Regionalliga-Aufstieg gelungen, der in die traditionsreiche Geschichte des 1. FC Bocholt eingeht."

Bei der Suche nach einem Nachfolger wolle der FCB mit der nötigen Ruhe und Weitsicht vorgehen, denn der neue Trainer solle eine Langfrist-Lösung sein. Kurzfristig springt der Sportliche Leiter Marcus John ein, der über die notwendige A-Lizenz verfügt.