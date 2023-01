Nach Notfall: Spenden-Millionen aus Mitgefühl für Hamlin

Nach dem Herzstillstand von NFL-Profi Damar Hamlin haben Zehntausende ihr Mitgefühl bei einer Spendenaktion des 24-Jährigen gezeigt. Die Familie des Verteidigers der Buffalo Bills hat sich zudem zu Wort gemeldet.

Der beim letztlich abgebrochenen Monday Night Game zwischen den Cincinnati Bengals und Buffalo Bills mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand zusammengesackte Safety Damar Hamlin befindet sich weiterhin im kritischen Zustand. Es gibt aber Neuigkeiten.

Die Familie des 24-jährigen Bills-Verteidigers hat an diesem Dienstagabend ein erstes Statement veröffentlicht. "Bitte behaltet Damar in Euren Gebeten. Wir werden Updates veröffentlichen, sobald wir sie haben", heißt es in der Stellungnahme in den Sozialen Medien. "Im Namen unserer Familie möchten wir unsere tief empfundene Dankbarkeit für die Liebe und Unterstützung ausdrücken, die Damar während dieser herausfordernden Zeit gezeigt wird", schrieben die Angehörigen weiter.

Von den Gebeten, netten Worten und Spenden sei die Familie "tief berührt". Auch den Ersthelfern sowie dem medizinischen Personal des University of Cincinnati Medical Center dankte die Familie. Ebenso den Bengals und ihrem Head Coach Zach Taylor, der sich genau wie sein Gegenüber und Buffalo-Trainer Sean McDermott dafür eingesetzt hatte, dass das laut NFL-Mitteilung auch nicht mehr in dieser Woche über die Bühne gebrachte Spiel nicht fortgesetzt wurde.

"Er ist ein Kämpfer"

Derweil sorgt der Fall auch unter Football-Fans und vielen weiteren Menschen für Anteilnahme - und für Spenden. Denn: Der Profi der Buffalo Bills hatte vor längerer Zeit begonnen, online Geld für Spielzeug für bedürftige Kinder zu sammeln. In den ersten Stunden nach Hamlins Zusammenbruch wuchs die Spendensumme von zuvor knapp 3000 US-Dollar auf inzwischen bereits mehr als vier Millionen US-Dollar (rund 3,8 Millionen Euro). Mehr als 150.000 Menschen beteiligten sich an der Aktion.

Hamlin war am Montagabend beim Spitzenspiel, mit dem die vorletzte Regular-Season-Woche 17 abgerundet werden sollte, kurz nach einer Abwehraktion gegen Receiver Tee Higgins zusammengesackt. Minutenlang war er von Sanitätern und Ärzten reanimiert worden, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde. "Er ist derzeit sediert und befindet sich in einem kritischen Zustand", teilten die Bills später mit.

Ein Sprecher der Familie sagte, Hamlins Angehörige seien zuversichtlich. Details nannte er jedoch nicht. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass er kämpft, er ist ein Kämpfer", sagte der Sprecher dem TV-Sender ABC. Und auch Gegenspieler Higgins hat sich bereits über Social Media zu Wort gemeldet. Via Twitter wurde er folgenden Wunsch los: "Ich bete, dass du da durchkommst."