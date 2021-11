Nach Notbremse: Hannovers Börner muss zweimal zuschauen

Nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen den SC Paderborn ist Hannovers Julian Börner für zwei Spiele gesperrt worden.

Der Defensivspieler war am Freitag nach einer Notbremse gegen Paderborns Sven Michel in der 67. Minute von Schiedsrichter Christian Dingert mit Rot vom Platz gestellt worden.

Hannover trotzte dem Platzverweis und holte einen Punkt gegen Paderborn (0:0). In den kommenden zwei Spielen muss 96 nun auf Börner verzichten. Der 30-Jährige fehlt nach einem Urteil des DFB-Sportgerichts am kommenden Samstag in Karlsruhe sowie im Nordduell gegen den Hamburger SV am Sonntag, den 5. Dezember.

Hannover 96 hat dem Strafmaß zugestimmt.