Nach Notbremse gegen Duisburg: Ein Spiel Sperre für Fritz

Moritz Fritz wird dem FC Viktoria Köln nach seinem Platzverweis gegen den MSV Duisburg ein Spiel fehlen. Derweil gab es aber auch positive Neuigkeiten.

Flog in der Schlussphase gegen den MSV Duisburg vom Platz: Moritz Fritz (li.). picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

In der Schlussphase des 2:2-Remis gegen den MSV Duisburg hatte Fritz Flügelspieler Julian Hettwer als letzter Mann umgerempelt und von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck dafür glatt Rot gesehen. Am Dienstagnachmittag gab der DFB das Ausmaß der Sperre bekannt: Der Innenverteidiger wird wegen unsportlichen Verhaltens ein Spiel aussetzen müssen - und den Kölnern damit am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Ingolstadt fehlen.

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation wird die Viktoria den Ausfall wohl allerdings verkraften können. Mit 47 Punkten aus 32 Spielen belegt Köln den achten Platz im gesicherten Mittelfeld. Sowohl mit dem Abstieg als auch mit dem Aufstieg wird die Elf von Olaf Janßen in dieser Saison wohl nichts mehr zu tun haben.

Zuschauer nach medizinischem Notfall wohlauf

Jedoch gab es auch Positives zu berichten: Bei dem Zuschauer, der während der Partie gegen Duisburg auf der Tribüne medizinisch versorgt werden musste, gibt es Entwarnung. Der Fan sei in der Folge wohlauf gewesen und konnte nach dem Spiel den Heimweg antreten, das vermeldete die Viktoria auf dem eigenen Twitter-Account. Wegen des Notfalls hatten beide Fan-Lager zwischenzeitlich den Support eingestellt.