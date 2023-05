Nach Notbremse: DFB gibt Strafmaß für Kumagai bekannt

Der DFB hat Saki Kumagai gesperrt. Die Abwehrspielerin des FC Bayern München wird ihrer Mannschaft ausgerechnet beim wohl wichtigsten noch ausstehenden Meisterschaftsspiel fehlen.

Glatt rot: Saki Kumagai wurde beim Gastspiel in Essen vom Platz gestellt. IMAGO/Sports Press Photo

Im Endspurt um die Meisterschaft in der Frauen-Bundesliga muss der FC Bayern München auf seine Abwehrspielerin Saki Kumagai verzichten. Die 32-Jährige hatte beim knappen 2:1-Auswärtssieg in Essen in der 59. Spielminute SGS-Mittelfeldspielerin Vivien Endemann nach einem Konter festgehalten und war von Schiedsrichterin Anna-Lena Heidenreich mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen worden.

Wegen ihrer Notbremse hat das Sportgericht des DFB Kumagai nun mit einer Sperre von einem Spiel belegt. Verein und Spielerin haben dem Urteil des DFB-Kontrollausschusses bereits zugestimmt, das Urteil ist also rechtskräftig. Damit fehlt die Japanerin am Freitagabend (19.15 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn die Frauen des FCB vor heimischer Kulisse die TSG Hoffenheim empfangen.

Richtungweisender Spieltag in der Frauen-Bundesliga

Der Spieltag könnte in der Meisterfrage bereits richtungweisend sein. Die beiden Titelkontrahenten Bayern und Top-Verfolger VfL Wolfsburg trennt derzeit nur ein Punkt und beide müssen sich jeweils in Spitzenspielen behaupten. Für die Münchenerinnen ist das Heimspiel gegen die TSG das Duell gegen den Viertplatzierten, die Wölfinnen gastieren am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Dritten, Eintracht Frankfurt.

Das Restprogramm von FCB und VfL