Nach Nicht-Nominierung: Gwinn wird ZDF-Expertin

Ein Kreuzbandriss im vergangenen Jahr hat Giulia Gwinn einen Platz im WM-Kader gekostet. Dennoch wird sie Teil des Turniers sein, denn beim ZDF wird die 24-Jährige als Expertin einige Auftritte bekommen.

Künftig öfter am Mikrofon zu sehen: Giulia Gwinn. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Gwinn wird während des Turniers vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland als Expertin für das ZDF arbeiten, wie sie bei ihrem Auftritt im ZDF-Sportstudio am Samstagabend verriet. Der Sender teilte mit, dass Gwinn im Morgenmagazin und im Mittagsmagazin das WM-Geschehen analysieren wird.

Das sei "definitiv" ein kleiner Trost, sagte Gwinn: "Das Sportlerherz blutet natürlich, wenn man bei der Nominierung nicht berücksichtigt wird wegen des Kreuzbandrisses und der fehlenden Spielpraxis." Durch ihren TV-Job bekomme sie aber die Chance, "Teil der WM zu sein", sagte sie: "Ich freue mich riesig, dass ich das Team trotzdem irgendwie begleiten darf und als verlängerter Arm dabei sein kann."

"Giulia Gwinn wird unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zusätzliche Perspektiven auf Spielerinnen und Teams eröffnen, die bei der WM dabei sind - und das schon morgens im 'ZDF-Moma'. Aber auch in unseren Social-Media-Kanälen wird sie ihre Begeisterung für den Frauenfußball einbringen", kommentiert ZDF-Sportchef Yorck Polus die Personalie.

Ihren ersten Auftritt wird die Spielerin des FC Bayern am 24. Juli bei Deutschlands Auftaktpartie gegen Marokko haben (10.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Partie gegen Kolumbien am 30. Juli (11.30 Uhr) überträgt die ARD. Das letzte Gruppenspiel der DFB-Frauen gegen Südkorea am 3. August (12 Uhr) wird dann wieder beim ZDF zu sehen sein.

Das ZDF und die ARD hatten sich nach einem zähen Poker mit dem Fußball-Weltverband FIFA die Übertragungsrechte für Deutschland gesichert.

Gwinn hatte sich im Oktober das Kreuzband gerissen und war erst Ende Mai wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern eingestiegen.