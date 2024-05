Nach nicht einmal drei Monaten: Schultz in Basel entlassen

Erst Anfang Juli hatte Ex-St.-Pauli-Trainer Timo Schultz seinen neuen Job beim FC Basel angetreten. Nach einem schwachen Saisonstart und dem Aus in der Conference-League-Qualifikation wurde der 46-Jährige nun von seinen Aufgaben entbunden.

Nur ein Sieg aus den ersten sieben Ligaspielen, das Aus in der Conference-League-Qualifikation gegen Tobol Qostanai aus Kasachstan. Nach einem Saisonstart zum Vergessen, in der Liga steht der 20-malige Schweizer Meister mit fünf Punkten nur auf Rang neun, hat der FC Basel nun die Reißleine gezogen: Der Klub trennt sich bereits nach knapp drei Monaten wieder von Trainer Timo Schultz, der den taumelnden Traditionsverein erst Anfang Juli übernommen hatte. Das teilten die Baseler am Freitagmittag mit.

Sein Nachfolger, zumindest "bis auf Weiteres", steht bereits parat: Sportdirektor Heiko Vogel übernimmt wieder einmal das Traineramt bei den Baselern. Der 47-Jährige stand nach dem Aus von Alex Frei bereits zum Ende der vergangenen Spielzeit an der Seitenlinie und verpasste gegen die Fiorentina nur haarscharf den Einzug ins Conference-League-Finale, jenem Wettbewerb, für den Schultz in dieser Saison die Qualifikation verpasste.

Basel in der Krise: Nur ein Sieg aus sieben Ligaspielen

In der Schweizer Super League sieht die Baseler Bilanz gar noch erschreckender aus, den letzten und bislang einzigen Dreier der Saison holte die Schultz-Elf Ende Juli gegen den FC Winterthur (5:2). Nach einem großen personellen Aderlass im Sommer stellte etwa der ehemalige Bundesliga-Keeper Marvin Hitz bereits Mitte August die Qualität des Kaders in Frage. Seither holte der FCB nur zwei weitere Pünktchen, lediglich im Pokal setzte man sich gegen unterklassige Teams durch - deutlich zu wenig für die Verantwortlichen: "Der FCB befindet sich in einer sportlichen Krise, in der es dem Trainer nicht gelang, den absoluten Siegeswillen auf die Mannschaft zu übertragen", teilte der Klub in einem Statement mit.

"Auch nach der zuletzt knapp dreiwöchigen Ligapause, mit einem substanziell verstärkten Kader, ist es leider nicht gelungen, die richtigen Hebel für einen klaren Aufwärtstrend zu finden." Daher habe den Verantwortlichen um Präsident David Degen "letztlich die Zuversicht und der Glaube gefehlt, dass die beunruhigende Tabellenlage in der aktuellen Konstellation verbessert und der Turnaround geschafft werden kann", schreiben die Baseler weiter, die einen Tag nach dem 1:1 gegen den FC Luzern den Schritt verkündeten. Nach rund zweieinhalb Jahren beim FC St. Pauli endet die zweite Cheftrainer-Station von Schultz damit nach nicht einmal drei Monaten.