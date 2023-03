Nach Nicht-Berücksichtigung bei der WM: Flekken für Oranje nominiert

Für die WM wurde er nicht berücksichtigt, nun aber kehrt Mark Flekken in den Kreis der niederländischen Nationalmannschaft zurück.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar durfte Freiburgs Keeper Mark Flekken nicht mitwirken. Diese Entscheidung von Nationaltrainer Louis van Gaal traf beim Sport-Club auf wenig Verständnis.

Nach der WM, wo Oranje im Viertelfinale knapp am späteren Weltmeister Argentinien gescheitert war, hat nun wieder Ronald Koeman als Nationaltrainer übernommen. Und er baut wieder auf Flekken, der neben Jasper Cillessen und Bart Verbruggen für das Tor nominiert wurde. Für die Länderspiele in der EM-Quali in Frankreich (24. März, 20.45 Uhr) und gegen Gibraltar (27. März, 20.45 Uhr) sind also im Vergleich zum Endturnier drei neue Torhüter dabei.

Neben Flekken sind mit den Bayern-Profis Daley Blind und Mathijs di Ligt noch zwei weitere Spieler aus der Bundesliga dabei. Leverkusens Jeremy Frimong, der eine starke Saison spielt, wurde nicht für den Kader berücksichtigt.