Nach neun Jahren im Verein: Leipzig macht Köhler zum Profi

RB Leipzig hat Tim Köhler (18) mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Verteidiger stand zuletzt mehrfach im Kader der ersten Mannschaft.

Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat Köhler einen mit sofortiger Wirkung gültigen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Der 18-Jährige spielt derzeit in erster Linie für die U 19 der Sachsen in der A-Junioren-Bundesliga, gehört dort zum Stammpersonal. Auch in der nahen Zukunft soll die U 19 laut Vereinsmitteilung Köhlers Heimat bleiben.

Allerdings trainiert der junge Verteidiger seit diesem Sommer auch regelmäßig mit der Profimannschaft, kam in Testspielen zum Einsatz und war Teil des RB-Trosses, der in der Sommervorbereitung ins Trainingslager in Südtirol reiste. Insgesamt stand er bislang dreimal bei Pflichtspielen im Profikader - in drei verschiedenen Wettbewerben: Sowohl in der Bundesliga beim 3:0 gegen Augsburg, als auch beim 3:2-Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals und beim 3:1-Auftaktsieg in der Champions League in Bern gehörte er zum Aufgebot, kam aber nicht zum Einsatz.

Der 1,91 Meter große Verteidiger, der sowohl in der Zentrale als auch außen eingesetzt werden kann, ist in Leipzig geboren und wechselte schon 2014 im Alter von neun Jahren zu RB - damals war der Verein gerade erst in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Seitdem durchlief Köhler alle Nachwuchsmannschaften bei den Sachsen.

In der laufenden Saison qualifizierte er sich mit der U 19 erstmals für die K.-o.-Runde der UEFA Youth League. Bereits nach vier Spieltagen hat RB nach drei Siegen und einer Niederlage schon das Ticket für die nächste Runde sicher. Köhler kam hierbei aufgrund seiner Nominierung für die Profi-Mannschaft und einen krankheitsbedingten Ausfall nur auf zwei Spiele.

mib