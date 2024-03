Nach Neuer droht auch der Ausfall von Beste

Nach der Verletzung von Manuel Neuer droht für die Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande nun auch der Ausfall von Jan-Niklas Beste.

Jan-Niklas Beste zog sich im Training am Mittwoch ebenfalls eine Verletzung im Adduktorenbereich zu. Das gab Bundestrainer Julian Nagelsmann bei einer Gesprächsrunde mit Fans auf dem DFB-Campus an. Der 36-Jährige sagte, dass der Heidenheimer ein "ein ähnliches Schicksal" wie Neuer erlitten habe. Beste ist einer von fünf Neulingen im aktuellen Kader.

Für den erstmals berufenen Profi vom 1. FC Heidenheim könnte damit ein Kindheitstraum platzen, an den er vor etwas mehr als einer Woche noch nicht einmal geglaubt hatte. Beste, der in der laufenden Bundesliga-Saison mit sieben Toren in 23 Spielen für den Aufsteiger auftrumpft, hatte sich enorm über seine Nominierung gefreut.

In der DFB-Elf hatte Beste die Rückennummer 19 zugeteilt bekommen.