Nach neuer Bestmarke: Grifo lauert auf die Kanone

Durch die schmerzliche Niederlage im Königsklassenduell mit Union Berlin gingen zwei beachtliche Freiburger Bestmarken unter. Die eine betrifft eine traditionelle Stärke, die andere den Topscorer, der noch ein besonderes Novum schaffen könnte.

Schon der Sonntag dürfte die Laune rund um den SC und dessen Anhänger aufgehellt haben. Durch das Leverkusener Remis in Stuttgart steht fest: Das Team von Christian Streich startet auch kommende Saison in der Gruppenphase der Europa League - mindestens angesichts der Restchance auf die Champions League. Ein starker Erfolg, den Sportvorstand Jochen Saier entsprechend einordnete.

Auch die Rückschau auf das 2:4 bei Union fördert bei aller Enttäuschung über den Rückschlag im Rennen um das erste Königsklassenticket bei genauerem Hinsehen auch positive Aspekte zutage. Zum Beispiel eine neue Bestmarke in der seit Jahren bestehenden Königsdisziplin: Tore nach Standards.

26 Standardtore: Topwert der Liga und SC-Rekord

Manuel Guldes Kopfballtor nach einer Ecke von Vincenzo Grifo zum 1:3 aus Freiburger Sicht und Grifos Panenka-Elfer zum 2:3 waren die Tore 25 und 26, die nach ruhenden Bällen fielen. Das ist nicht nur mit Abstand Topwert in der Liga, sondern bedeutet auch eine Steigerung des SC-Rekords. Der lag bei 25 Standardtoren und stammt aus der vergangenen Spielzeit.

Grifo hat mit seinen Torbeteiligungen in Berlin-Köpenick zudem eine persönliche Bestmarke erreicht. Erstmals in seiner Bundesligakarriere kommt der italienische Nationalspieler auf 20 Scorer-Punkte in einem Liga-Spieljahr: 14 Tore, sechs Assists. In den vorherigen zwei Spielzeiten war er knapp an diesem Wert vorbeigeschrammt, schaffte je neun Tore und zehn Assists.

Grifo vom Vorbereiter zum Vollstrecker - und zur kicker-Torjägerkanone?

Die Verteilung hat sich verschoben, Grifo ist nun weniger Vorbereiter, sondern mehr Vollstrecker. Das hat vor allem mit den Strafstößen zu tun. Grifo kommt bislang schon auf sieben Elfmetertore in dieser Saison - nur Rodolfo Esteban Cardoso gelangen 1994/95 ebenso viele im Trikot des SC.

Auch die Treffer vom Punkt bringen den Mann mit dem feinen rechten Fuß zwei Spieltage vor Schluss plötzlich in eine besondere Position in der Nähe einer sehr speziellen Trophäe: Der kicker-Torjägerkanone. Die konnte bisher noch kein Freiburg-Profi gewinnen.

Auf Füllkrug fehlen zwei Tore - Jubiläum winkt

Nach wie vor führt Niclas Füllkrug die Torschützenliste mit 16 Toren an, Bremens Angreifer fehlt jedoch schon seit Wochen wegen einer Wadenverletzung. Zwei Tore fehlen Grifo also noch, um mit Füllkrug gleichzuziehen - wie auch Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani. Dahinter lauern Gnabry, Nkunku und Thuram mit 13 Toren.

Ob es noch reicht? Das hängt wohl auch davon ab, ob dem SC noch weitere Strafstöße zugesprochen werden. Nächste Chance: Am Freitag gegen Wolfsburg. So oder so markiert Grifos nächstes Tor ein persönliches Jubiläum: Es wird sein 50. Bundesligatreffer sein, bei bisher 205 Einsätzen.