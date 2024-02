Nach Negativ-Serie: Wegberg-Beeck trennt sich von Zeh

Der FC Wegberg-Beeck hat noch vor dem Nachholspiel am Mittwoch gegen Fortuna Köln die berühmte Reißleine gezogen und sich von Trainer Mark Zeh getrennt.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Es wurde auch im neuen Jahr nicht besser: Nach zwei Niederlagen zum Wiederbeginn und insgesamt fünf Niederlagen in Folge ist Mark Zeh seinen Trainer-Job beim FC Wegberg-Beeck los.

"Nach der Entwicklung der letzten Wochen und zuletzt fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge braucht die Mannschaft dringend einen neuen Impuls", betont Geschäftsführer Werner Tellers in einer Meldung. Kein leichter Schritt für die Verantwortlichen, denn Zeh war seit Mai 2019 im Verein, zunächst für die zweite Mannschaft zuständig, ehe er im März 2021 die Erste übernahm und mit ihr in die Regionalliga aufstieg.

Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden, laut FC werden Zehs bisheriger Assistent Mike Schmalenberg, Jugend-Cheftrainer Stephan Houben und U-17-Coach Timo Rheindorf "die nächsten drei Spiele" übernehmen. Schon am Mittwoch gastiert Fortuna Köln zu einem Nachholspiel im Waldstadion.