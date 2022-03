Nach Nasenbein-OP: Schindlers Einsatz in Hannover wahrscheinlich

Nürnbergs Abwehrspieler Christopher Schindler zog sich beim Sieg über den HSV einen Nasenbeinbruch zu. Am Donnerstag tauchte er mit Maske wieder auf dem Trainingsplatz auf.

Beim späten 2:1-Sieg über den Hamburger SV stand Innenverteidiger Christopher Schindler noch über die komplette Spielzeit auf dem Platz. Wie der 1. FC Nürnberg danach verkündete, zog sich der Sommerneuzugang einen Bruch im Gesicht zu.

Rückkehr auf den Trainingsplatz mit Spezialmaske

Genau genommen geht es um das Nasenbein des 31-Jährigen, der in 21 von 25 Zweitliga-Partien der Nürnberger zum Einsatz kam (kicker-Durchschnittsnote 3,24).

Für das anstehende Gastspiel bei Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der Münchner dennoch einsatzfähig sein: Nach erfolgreicher Operation stieg Schindler am Donnerstag mit einer Spezialmaske ins Training ein. Dies teilten die Mittelfranken via Twitter mit.

Club peilt den vierten Sieg in Folge an

In Niedersachsen will der Club den vierten Sieg in Serie einfahren und das aller Voraussicht nach mit Stammspieler Schindler. Die letzten beiden Gastauftritte in der HDI-Arena im Mai 2021 (2:1) und im September 2019 (4:0) gingen an den FCN. Trainer Robert Klauß, der am Mittwoch den langzeitverletzten Felix Lohkemper immerhin beim Warm-Up mit der Mannschaft wieder begrüßen durfte, sagte: "Wir wollen die Stimmung mitnehmen, inhaltlich wird Hannover aber ein anderes Thema. Das müssen wir reinbekommen."