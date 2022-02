Nach Müller-Rückschlag: Bayern-Duo vor dem Comeback

Der FC Bayern muss in Frankfurt wohl auf Thomas Müller (32) verzichten. Ein Duo steht dafür vor dem Comeback.

Unter teilweise verschneiten Bedingungen durfte sich der Großteil der Bayern-Profis auch am Dienstag noch vom 4:1-Sieg gegen Fürth erholen. Dem ersten Erfolg nach dem 2:4 in Bochum und dem Remis in Salzburg.

Währenddessen drehten Manuel Neuer und Leon Goretzka an der Säbener Straße ihre Runden. Sowohl der Torwart als auch der Mittelfeldspieler sind kein Thema für das kommende Gastspiel in Frankfurt.

Anders sieht es bei Kingsley Coman und Jamal Musiala aus. Das Duo hatte wie Neuer und Goretzka die Partie am Sonntag verpasst. Coman wegen eines Schlags auf die Wade in Salzburg, Musiala aufgrund der Folgen seiner Corona-Infektion.

Am Dienstag spulten beide ein individuelles Programm auf dem Trainingsplatz ab. Coman war in den größtenteils enttäuschenden Spielen in Bochum und Salzburg noch einer der aktivsten Posten im Offensivspiel der Bayern, in der Champions League war ihm in der 90. Minute der wichtige Treffer zum 1:1 gelungen.

Weil Thomas Müller am Montag zum zweiten Mal positiv auf COVID-19 getestet wurde, rückt nun auch Jamal Musiala wieder in den Fokus. Der Youngster, der zuletzt beim 4:0 in Köln von Beginn gespielt hatte, könnte Müllers Position hinter Lewandowski übernehmen.

Am Mittwoch nimmt der Rekordmeister und Tabellenführer das Mannschaftstraining auf und beginnt die Vorbereitung auf das schwierige Samstagabendspiel bei der Eintracht.