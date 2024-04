Nach monatelangem Aufbautraining: Rubit soll Rostock im Abstiegskampf helfen

Die Rostock Seawolves blicken auf eine lange Niederlagenserie zurück. Augustine Rubit soll den Ostseestädtern im Abstiegskampf helfen. Er ist nicht der einzige BBL-Neuzugang an Ostern.

Wie die Rostocker am Dienstag auf ihrer Website melden, ist der Transfer von Rubit so gut wie in trockenen Tüchern. Lediglich "einige medizinische Checks" seien noch zu absolvieren, ehe der 34-jährige Power Forward zu den Seawolves stoßen kann.

Rubit ist kein Unbekannter in der BBL. Für Bamberg und die Bayern spielte der Flügel jahrelang erfolgreich, auch in der Euroleague. Der US-Amerikaner würde also jede Menge Erfahrung mit an die Ostseeküste bringen - wo man sich nach Erfolgen sehnt. Denn die Seawolves sind nach inzwischen 13 Niederlagen in Serie tief in den Keller der Tabelle gerutscht.

Und da würden Rubits Dienste schon guttun. Wobei nicht sicher ist, ob der Forward nach seinem Achillessehnenriss im Februar 2023 wieder zu alter Stärke finden kann. Nach der Genesung befindet er sich, so die Rostocker, "seit mehreren Monaten im Aufbautraining".

Hüne Hukporti zurück bei den Riesen

Auch die MHP Riesen Ludwigsburg sind vor der Transfer-Deadline zum Monatswechsel noch einmal aktiv geworden. Die Barockstädter haben Ariel Hukporti zurückgeholt, der nach vier Jahren und zwei Auslandsstationen in Litauen und Australien in die Heimat zurückkehrt. Der 21-jährige Center mit dem Gardemaß von 2,13 Metern will sich bei den Riesen "den Feinschliff" für den NBA-Draft holen, wie der BBL-Klub schreibt.

"Es ist großartig, dass das Comeback von Ariel tatsächlich geklappt hat", wird Headcoach Josh King zitiert. "Offenkundig ist er ein sehr talentierter und guter Spieler, der uns unter dem Korb viel Qualität und Tiefe bringen wird. Wir freuen uns darauf, dass er uns im Hauptrunden-Endspurt in der BBL und in den Play-offs der Champions League verstärken wird."

Ex-Vechtaer Gaines kommt nach Tübingen

Die Tigers Tübingen haben im Tabellenkeller ebenfalls nachverpflichtet und mit dem US-Amerikaner Frank Gaines die vierte und letzte Nachverpflichtung getätigt. Der 33-Jährige ist im deutschen Basketball-Oberhaus kein Unbekannter, spielte der US-Amerikaner in der Spielzeit 2016/2017 schließlich für Rasta Vechta. Gaines wird in Tübingen die gewünschte Nummer Null tragen und einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Runde erhalten.

Er ist ein wahrer Weltenbummler, "den es nach kürzerer Zeit immer wieder weiterzieht", schreiben die Neckarstädter, die im vergangenen Sommer aus der Pro A ins Oberhaus zurückkehrten. Im elften Jahr als Profi sind die Tigers bereits der 18. Klub für den 33-jährigen US-Amerikaner, der in der laufenden Runde in der zweiten italienischen Liga für Benacquista Assicurazioni Latina Basket auf 17,1 Zähler sowie 2,2 Assists und 1,8 Rebounds kam. Sein Debüt soll er am Freitag gegen die Seawolves geben. Ob es dann direkt gegen Rubit geht, wird sich zeigen.