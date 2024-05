Nach Minden-Abgang: Neuer Verein von Timo Stoyke steht fest

Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass Timo Stoyke GWD Minden zum Saisonende verlassen wird. Nun ist klar: Der Kreisläufer wechselt innerhalb der 2. Handball-Bundesliga.

Der 22-jährige Stoyke wechselt vom Liga-Konkurrenten GWD Minden zum HC Elbflorenz Dresden und erhält dort einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026.

Der Sportliche Leiter des HCE, Rico Göde, sagt: "Wir sind sehr glücklich, dass Timo sich für den HC Elbflorenz Dresden entschieden hat und unseren Kader in der Breite verstärkt. Er ist ein sehr junger und entwicklungsfähiger Spieler, der seine Stärken vor allem im defensiven Zweikampfverhalten besitzt. Zudem kann er unseren Innenblock sowie die stark frequentierte Kreisläuferposition entlasten."

"Ich freue mich sehr, ab der kommenden Saison für den HC Elbflorenz aufzulaufen. Für mich beginnt in Dresden sowohl sportlich als auch persönlich ein neuer Abschnitt", so Timo Stoyke. Er sei davon überzeugt, dass die Dresdner "den nächsten Schritt" gehen können, betont er.

Timo Stoyke begann beim TSV Hahlen mit dem Handballspielen und wechselte anschließend in den Nachwuchs von GWD Minden. Bei den Ostwestfalen durchlief er sämtliche Jugendabteilungen und gab am 9. Februar 2022 sein Profidebüt im Auswärtsspiel beim SC Magdeburg. Seitdem stand der 2,04 Meter große Kreisläufer in 54 Partien für GWD Minden auf dem Feld, davon 17-mal in der Handball-Bundesliga. In der aktuellen Spielzeit absolvierte Stoyke bislang insgesamt 35 Pflichtspiele, in denen ihm acht Treffer gelangen.

GWD Minden: Kreisläufer geht, Rückraumakteur bleibt