Nach Millionen-Ablöse vor fünf Jahren: Koubek beendet Kapitel in Augsburg

Was bedeutet diese EM für Georgien, Levan Kobiashvili?

Für Levan Kobiashvili ging mit der georgischen EM-Premiere am Dienstag ein Kindheitstraum in Erfüllung. Im Interview erklärt der Ex-Bundesligaspieler und georgische Verbandspräsident, wie viel ihm die Teilnahme am Turnier bedeutet. Außerdem: Letzte Einblicke in die deutsche Vorbereitung mit kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.