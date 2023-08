Nach Mihambo & Co.: Auch Klosterhalfen sagt WM ab

Die Rückschläge für die deutsche Leichtathletik im Vorfeld der nahenden WM häufen sich. Nun hat eine weitere ambitionierte Sportlerin abgesagt.

Auch Konstanze Klosterhalfen wird bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest (19. bis 27. August) nicht an den Start gehen. Diesen weiteren herben Rückschlag bestätigte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Montag. Das Leverkusener Laufass plagen Fußprobleme.

"Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass es mit einem WM-Start klappt. Wir wünschen ihr, dass sie für die Olympiasaison wieder fit an den Start gehen kann", sagte Annett Stein, Cheftrainerin im DLV. Das deutsche Team für Budapest umfasst jetzt noch 72 Athletinnen und Athleten.

Europameisterin über die 5000 Meter

Klosterhalfen wurde im Vorjahr Europameisterin über die 5000 Meter in München, somit eine der aussichtsreichsten Athletinnen in der deutschen Leichtathletik. Die 26-Jährige holte 2019 in Doha über dieselbe Strecke WM-Bronze in Doha (Katar). 2019 stellte die Rheinländerin in Berlin in 14:26,76 Minuten den nach wie vor gültigen deutschen Rekord über 5000 Meter bei den Frauen auf. Die aktuelle Weltbestzeit liegt bei 14:05,20 Minuten und wurde von Faith Kipyegon (Kenia) am 9. Juni in Paris aufgestellt.

Mihambo und Lita Baehre fehlen schon

Aus deutscher Sicht hatten zuletzt mit Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sowie den Vize-Europameistern Lea Meyer (Hindernis) und Bo Kanda Lita Baehre (Stabhochsprung) bereits prominente Athleten verletzt passen müssen.