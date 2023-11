Nach Meistertitel mit Shanghai: Pink lässt Zukunft offen

Nach der gewonnenen Meisterschaft mit Shanghai Port steht Markus Pink vor einer ungewissen Zukunft. Eine Entscheidung soll im Dezember fallen.

Seit Ende Oktober darf sich Markus Pink chinesischer Meister nennen. Der 32-Jährige gewann mit Shanghai Port als erster Österreicher überhaupt den Titel in der Super League. Ob der Mittelstürmer auch im kommenden Jahr für seinen derzeitigen Arbeitgeber auflaufen wird, ist allerdings unklar. "Man weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Ich habe aktuell keinen Einblick, wohin die Entscheidung geht", erklärte Pink, dessen Vertrag mit Jahresende ausläuft, im "Sky"-Podcast "DAB | Der Audiobeweis".

Demnach werde erst im Dezember eine Entscheidung über seine Zukunft fallen. Grundsätzlich könnte sich Pink einen Verbleib in Shanghai vorstellen. "Ich hätte nichts gegen eine Vertragsverlängerung", meinte der Kärntner. In der abgelaufenen Saison kam der Kärntner in 29 Liga-Spielen 15-mal zum Einsatz, lediglich fünfmal stand er in der Startelf. Angesichts seines schwierigen Verhältnisses mit Trainer Javier Pereira wurde Pink bereits im Sommer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, ein Angebot aus dem Iran lehnte er allerdings ab: "Das war keine Überlegung."

Pink kommentiert mögliche Rückkehr nach Österreich nicht

Eine Überlegung wert ist für Pink indes ein Wechsel innerhalb der Super League. "Für einen anderen Verein in China bin ich offen", so der Angreifer. Zu einer möglichen Rückkehr nach Österreich - Pink lief in der Vergangenheit unter anderem für Sturm Graz und Austria Klagenfurt auf - wollte sich der Routinier nicht äußern.

Sein ehemaliger Trainer Peter Pacult hatte Pink zuletzt mit einem Wechsel nach Hartberg in Verbindung gebracht. Allerdings dementierte der aktuelle Tabellenvierte der Bundesliga das Interesse am ehemaligen Klagenfurt-Stürmer umgehend. Mit Maximilian Entrup, der dieser Tage erstmals beim österreichischen Nationalteam weilt, sehen sich die Oststeirer für den weiteren Saisonverlauf gut aufgestellt.