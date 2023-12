Nach Meisterschaft mit Vissel Kobe: Osako wird große Ehre zuteil

In der Bundesliga ist Yuya Osako kein Unbekannter. In seiner japanischen Heimat wurde der Stürmer nach der Meisterschaft mit Vissel Kobe nun zum wertvollsten Spieler gewählt.

Dass Vissel Kobe am Sonntag die Meisterschale der japanischen J-League in die Höhe recken durfte, hatte sich nicht erst am zuvor ausgetragenen finalen 34. Spieltag entschieden. Das Team aus der Bucht von Osaka, dem in jüngerer Vergangenheit die Weltmeister Lukas Podolski und Andres Iniesta angehörten, nutzte bereits in der Vorwoche den Patzer ihres ärgsten Verfolgers aus Yokohama und durfte nach dem 2:1-Heimsieg über Nagoya Grampus Eight den erstmaligen Titelgewinn bejubeln.

Nicht auf der Torjägerliste verewigt, dafür aber mit zwei Vorlagen abermals entscheidend am historischen Sieg beteiligt war Yuya Osako. Der 57-malige Nationalspieler Japans, der in Diensten des TSV 1860 München, des 1. FC Köln und des SV Werder Bremen in insgesamt 181 Erst- und 17 Zweitliga-Spielen sowie deren 16 im DFB-Pokal und sechs in der Europa League zum Einsatz kam, kehrte 2021 nach siebeneinhalb Jahren in Deutschland in seine Heimat zurück und schwingt sich aktuell zur Vereinslegende bei Vissel auf.

22 Tore in 34 Spielen

22 Tore steuerte der 33-Jährige zu Kobes Meisterschaft bei und war somit Top-Torjäger seines Klubs. Neben dem zweiten Meistertitel seiner Karriere - 2009 wurde er mit den Kashima Antlers japanischer Meister - hat dies nun auch eine weitere Auszeichnung zur Folge. Osako wurde als "Most Valuable Player", also wertvollster Spieler der J-League in der Spielzeit 2023, ausgezeichnet.

Hand an der Schale: Yuya Osako war entscheidender Faktor bei Vissel Kobe. IMAGO/AFLOSPORT

"Ich möchte mich bei den Spielern und Mitarbeitern von Vissel Kobe, allen Sponsoren, die uns immer unterstützt haben, und allen Fans, die uns das ganze Jahr über angefeuert haben, bedanken", erklärte Osako gegenüber den Klubmedien. "Ich bin sehr glücklich, am ersten J-League-Sieg von Vissel Kobe beteiligt und Teil dieser wunderbaren Geschichte zu sein."

"In 34 Spielen war kein einziges Spiel einfach. Vielen Dank an alle anderen 17 Mannschaften, gegen die wir in der J-League gespielt haben", bedankte Osako sich auch bei der Konkurrenz - und richtete den Blick bereits in die neue Spielzeit: "Ich werde weiter hart arbeiten und versuchen, diese Auszeichnungen nächstes Jahr wieder zu gewinnen."