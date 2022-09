Nach mehr als drei Jahren Pause: Schult soll ihr Comeback feiern

Über drei Jahre musste sie darauf warten, am Dienstag ist es nun so weit: Almuth Schult feiert ihr Comeback in der Nationalmannschaft.

Die 31-Jährige wird im letzten WM-Qualifikations-Spiel im bulgarischen Plovdiv das deutsche Tor hüten. "Wenn sie gesund ist, spielt sie auf jeden Fall", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Montag nach der Ankunft im Hotel in Plovdiv.

Schult bestritt ihr bislang letztes Länderspiel am 29. Juni 2019 im französischen Rennes bei der 1:2-Niederlage WM-Viertelfinale gegen Schweden. Danach musste sie sich einer Schulter Operation unterziehen und legte 2020 wegen der Geburt ihrer Zwillinge eine Pause ein. In der Zwischenzeit hatte sich Merle Frohms im DFB-Team den Status als Nummer eins gesichert - und nach Schults Rückkehr auch behalten. Frohms spielte auch eine überzeugende EM und stand am Samstag beim 3:0-Erfolg im türkischen Bursa im deutschen Tor.

65. Einsatz im bedeutungslosen Spiel

Nachdem sich die deutsche Mannschaft mit diesem Sieg für die WM 2023 in Australien und Neuseeland qualifiziert hat, bekommt Schult nun in dem bedeutungslos gewordenen Spiel in Bulgarien ihren 65. Einsatz im DFB-Trikot. Voss-Tecklenburg erzählt: "Die EM war für sie nicht so, wie Almuth sich das vorgestellt hat. Aber sie hat uns in der ganzen Zeit Mehrwert gegeben als Persönlichkeit und als Teamplayerin. Wir wollen ihr den Support geben, den sie sich verdient hat."

Däbritz lobt Reservistin Schult: "Mega wichtig für die Mannschaft"

Nach ihrem Wechsel zum Angel City FC in Los Angeles hat Schult auch dort keine Spielzeit sammeln können. Aber Mittelfeldspielerin Sara Däbritz betont: "Almuth ist mega wichtig für die Mannschaft - auf und neben dem Platz. Sie ist für alle da und gibt ihre Erfahrungen weiter. Es wird morgen ein besonderer Moment für sie."

Außer Schult sollen morgen auch noch weitere Ergänzungsspielerinnen in die Startformation rücken. "Wir werden viel rotieren", kündigte Voss-Tecklenburg an.