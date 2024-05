Nach mehr als 50 Saisons: ESL Meisterschaft schließt ihre Pforten

Über zwei Dekaden lang prägte die ESL Meisterschaft den deutschen eSport, zum Ende des Jahres ist Schluss. Nationale Wettkämpfe scheinen im ESL-Kosmos nicht mehr gefragt zu sein - obwohl schon Nachfolgeregelungen angestrebt werden.

Der beste eSportler des Landes? Der Gewinner der ESL Meisterschaft natürlich. Diese Faustregel galt über viele Jahre hinweg in Deutschland - für verschiedene Titel. Noch 2023 finden "ein Stück deutsche eSport-Geschichte" und "eine Ära des deutschen eSports" ihr Ende. Sagen zumindest die beiden Veranstalter ESL und "Freaks 4U Gaming". Schon 2024 werden die nationalen Wettbewerbe der ESL nicht mehr ausgetragen.

Die ESL FACEIT Group hat die Einstellung des Programms "ESL National Championships" verkündet - darunter fällt auch die ESL Meisterschaft im deutschsprachigen Raum. Hierzulande wird die laufende Saison bis Ende 2023 noch beendet, andernorts sind die Pforten schon geschlossen. In Verbindung bringt die ESL FACEIT Group diese Entscheidung mit dem Release von Counter-Strike 2 im kommenden Jahr. Und mit den eigenen Ressourcen.

"Zwei parallele Ökosysteme" sind eines zu viel

Der eSport habe sich zum "grenzenlosen Sport" entwickelt, Nationalitäten spielen keine allzu große Rolle mehr. Das Unternehmen habe jahrelang "zwei parallele Ökosysteme gepflegt": das länderspezifische, das an traditionellen Sport angelehnt ist, und das der panregionalen Online-Turniere. Ersteres scheint nicht mehr gefragt zu sein. Der Fokus der ESL FACEIT Group soll anderweitig konzentriert, "Kompatibilitätsprobleme" vermieden werden.

ESL und Freaks 4U Gaming erinnerten in ihren Statements zum Abschluss nochmals an die Meilensteine: die Anfangsphase als ESL Pro Series, die Intel Friday Night Games, der Start der eigenen Streaming-Services, erste Stadion-Events in Köln oder Frankfurt.

Auch kicker eSport hat die ESL Meisterschaft über Jahre begleitet. Ob große Triumphe in CS:GO, Titelverteidigungen in League of Legends, Durchstarter oder Rekordmeister in FIFA - große eSportler und Teams wurden geformt. Auch außerhalb der Bildschirme lieferte der Wettbewerb Geschichten am Fließband: von Glaubwürdigkeitskrisen, erhöhten Preisgeldern und Umbrüchen.

Hoffnungsschimmer: Gespräche über Nachfolger

So ganz geschlossen ist das Kapitel im Übrigen aber womöglich noch nicht: Freaks 4U Gaming sei "im intensiven Austausch mit Spielern, Teams, Talenten, dem ESBD und der Community". Gemeinsam soll erörtert werden, "wie und wann wir ein Nachfolgeprodukt auf die Beine stellen können". Dieses könnte sogar ins eSport-Ökosystem der ESL FACEIT Group eingegliedert werden - der Mutterkonzern habe sich dafür offen gezeigt.

Schließlich solle "einer der wichtigsten Bausteine der ESL Meisterschaft" erhalten bleiben: Als "Sprungbrett in den internationalen Spitzensport" zu fungieren. Vorerst verweist Freaks 4U Gaming aber auf den Abschied. Über die Entwicklungen zu einem möglichen Nachfolgeprodukt wolle man "auf dem Laufenden halten".