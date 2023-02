Nach medizinischem Notfall in Leipzig: Fan verstirbt im Krankenhaus

Vor dem Pokalspiel zwischen Leipzig und Hoffenheim hatte es einen medizinischen Notfall gegeben. Der Zuschauer verstarb Stunden später im Krankenhaus.

"Am Stadioneinlass musste vor dem Spiel eine Person reanimiert werden, wurde notärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Durch diesen Vorfall haben die Fans den Support im Stadion aktuell eingestellt", hatte RB am Mittwoch rund um das DFB-Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim via Twitter bekanntgegeben.

Vom Anpfiff weg war es in der Arena der Sachsen daher ruhig, das Sportliche stand nicht an erster Stelle. Auch die Spieler hatten den Vorfall mitbekommen, Torschütze Emil Forsberg hatte sich nach dem 3:1-Sieg wie folgt geäußert: "Wir hoffen das Beste für den Betroffenen und seine Familie. Wir sind geschockt und hoffen einfach nur, dass alles gut ist."

Am späten Donnerstagnachmittag gab RB nun bekannt, dass die Person im Krankenhaus verstorben ist: "Wir sprechen den Angehörigen und Freunden unser Beileid und tiefes Mitgefühl aus", so der Pokal-Viertelfinalist.