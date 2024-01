Nach Medizincheck: Union-Deal mit Vertessen droht zu platzen

Eigentlich war der Transfer von Yorbe Vertessen von der PSV Eindhoven zu Union Berlin schon so gut wie in trockenen Tüchern. Der 23-jährige Stürmer absolvierte am gestrigen Montag den Medizincheck bei den Eisernen, doch nun hat sich die personelle Lage bei der PSV verschlechtert: Offensivspieler Noa Lang hat sich verletzt, so dass den Niederländern in diesem Mannschaftsteil die Alternativen ausgehen. Heißt für Union: Der schon sicher geglaubte Deal droht zu platzen.