Nach Mbenganis Tor legt der Rostocker FC richtig los - Torgelow deklassiert Stendal

Tabellenführer Rostocker FC und der nach holprigem Start immer besser zu sich findende Torgelower FC Greif haben es an diesem Spieltag richtig krachen lassen. Im Verfolgerfeld lässt Ex-Profi Solomon Okoronkwo den CFC Hertha 06 klettern, während Greifswald am wegen Corona spielfreien FC Hertha 03 Zehlendorf vorbeizog.

Den Auftritt des Rostocker FC 1895 beim MSV Pampow mit großer Spannung umschreiben zu wollen, wäre eine glatte Themaverfehlung. Der Spitzenreiter von der Ostsee trat einfach viel zu stark auf, als dass es am Auswärtsdreier irgendeinen Zweifel gegeben hätte. In der 30. Minute brachte Mbengani den RFC in Führung, N'Diaye ließ acht Zeigerumdrehungen später noch das 2:0 folgen. Auch die Pause brachte keine einschneidenden Veränderungen, Rostock machte in der 52. Minute mit dem Toreschießen einfach weiter, diesmal war es Wolf. Gesien (64.) und Skilar (89.) waren die Torschützen Nummer vier und fünf an diesem Nachmittag, was auch zeigt, dass der Rostocker Erfolg auf vielen Schultern ruht.

Auch der Greifswalder FC hat in seinen Reihen mehrere brauchbare Kicker, am Sonntag in Mahlsdorf machte das Tor von Selcuk nach einer halben Stunde den Unterschied. Im Gegensatz zum Rostocker FC gab es für die Mannschaft von Trainer Martin Schröder einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen, doch der GFC durfte am Ende den dritten Dreier in Serie feiern. Einen "Sieg des Willens" nannte Greifswald seinen erfolgreichen Ausflug nach Mahlsdorf in einer ersten Reaktion in den sozialen Netzwerken.

Greifswald ist Zweiter, was neben eigenem Zutun auch daran lag, dass das für Freitag angesetzte Heimspiel von Hertha 03 Zehlendorf gegen den SC Staaken aufgrund eines Corona-Falls beim SCS abgesagt werden musste.

Nach Punkten schloss Blau-Weiß 90 Berlin mit Zehlendorf gleich. Der ehemalige Bundesligist spielte gegen die auf Platz 13 rangierende Reserve des FC Hansa Rostock nicht glanzvoll, aber dafür umso effizienter, Engel (28.) und Göth (83.) hießen die Torschützen bei den Berlinern. Bleiben wir in der Hauptstadt: Dank eines späten Treffers von Ex-Profi Okoronkwo gelang dem Charlottenburger FC Hertha 06 beim Ludwigsfelder FC der zweite Sieg in Folge, was das Uluc-Ensemble in der Tabelle auf Platz fünf klettern lässt.

Neustrelitz fasst Tritt

Aufsteigende Form weist auch die TSG Neustrelitz auf, die nach etwas holprigem Start auswärts gegen den SFC Stern 1900 schon zum vierten Mal in Folge ungeschlagen blieb. Riechert war am Sonntag der Matchwinner.

Viel deutlicher befreite sich der Torgelower FC Greif - ebenfalls sehr durchwachsen gestartet - von allen Zwängen des Tabellenkellers. Gegen den 1. FC Lok Stendal gab es ein sattes 6:0 zu bewundern, Gawinski traf doppelt. Damit sind die Mannen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald seit Ende August unbesiegt und stellen sogar die beste Offensive der Liga.

Das kann nicht jeder von sich behaupten: Beim Debüt von Trainer Sven Körner ging Schlusslicht Brandenburger SC Süd 05 in Stahnsdorf leer aus (0:2). Weil Victoria Seelow den FC Mecklenburg Schwerin 2:1 besiegte, rutschte der spielfreie MSV Neuruppin auf einen Abstiegsplatz.