Nach ManCity-Triumph: Die Töpfe für die Champions-League-Auslosung

Mit dem Champions-League-Finale ist auch eine weitere Frage hinsichtlich der Auslosung der Gruppenphase 2023/24 geklärt. Bayern, Dortmund, Leipzig und Union kennen ihre Töpfe schon.

Vor drei Jahren wäre Manchester City beinahe von der UEFA aus der Champions League verbannt worden. Stattdessen tritt die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola 2023/24 zum 13. Mal in Serie im wichtigsten Europapokal-Wettbewerb an - erstmals als Titelverteidiger. Am Samstagabend machte Rodrigo mit seinem 1:0-Siegtor gegen Inter Mailand das Triple perfekt.

Damit steht auch fest, dass Inter bei der Auslosung der nächsten Champions-League-Gruppenphase am 31. August nicht dem ersten Topf angehören wird, in dem sich wie immer die Titelverteidiger von Champions und Europa League sowie die Meister der laut UEFA-Koeffizient sechs besten europäischen Ligen versammeln. ManCity wäre als neuerlicher englischer Meister also auch bei einer Finalniederlage in Istanbul Teil dieser acht Klubs gewesen.

Neben den Skyblues sind außerdem Europa-League-Sieger FC Sevilla, der FC Bayern, der FC Barcelona, die SSC Neapel, Paris St. Germain, Benfica Lissabon und Feyenoord Rotterdam als Gruppenköpfe gesetzt. Feyenoord nimmt als Champion der niederländischen Eredivisie den Platz ein, der ManCity als Meister zugestanden hätte, den es als Champions-League-Sieger nun aber nicht mehr benötigt.

Auch die drei weiteren Bundesliga-Vertreter wissen bereits, zu welchem der vier Töpfe sie gehören, aus denen Ende August die acht Gruppen gebildet werden. Borussia Dortmund und RB Leipzig sind wie auch Inter, Real Madrid oder Arsenal sicher im zweiten Topf, Neuling Union Berlin im vierten. Den Eisernen droht bei der Premiere eine entsprechend hochkarätig besetzte Gruppe. Spanien ist dank Sevilla gleich mit fünf Klubs in der Gruppenphase vertreten.

Die vier Töpfe in der Übersicht:

TOPF 1: Manchester City, FC Sevilla, FC Barcelona, SSC Neapel, FC Bayern, Paris St. Germain, Benfica Lissabon, Feyenoord Rotterdam

TOPF 2: Real Madrid, Manchester United, Inter Mailand, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig, FC Porto, FC Arsenal

TOPF 3: Schachtar Donezk, RB Salzburg, AC Mailand, Lazio Rom, Roter Stern Belgrad (drei Teams noch unklar)

TOPF 4: Union Berlin, RC Lens (sechs Teams noch unklar)

Schon sicher qualifiziert, aber Topf noch unklar: Real Sociedad, Celtic Glasgow, Newcastle United

Erst nach den Play-offs am 22./23. und 29./30. August wird das 32 Teams umfassende Teilnehmerfeld vollständig sein. Nach der Auslosung am 31. August geht es dann am 19./20. September mit der Gruppenphase los, die wie gewohnt vor Jahresfrist (12./13. Dezember) abgeschlossen sein wird. Das Achtelfinale lost die UEFA am 18. Dezember aus.