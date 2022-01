Nach Manés Ellbogenschlag: Tuchel äußert Schiedsrichterwunsch

Chelsea und Liverpool lieferten sich am Sonntagabend ein hochklassiges Duell auf Augenhöhe, das jedoch sehr früh in eine ganz andere Richtung hätte laufen können. Thomas Tuchel vermisste dabei das Schiedsrichterglück.

"Ein absolutes Topspiel, in dem wir ein paar Schwierigkeiten überwunden haben", sah Thomas Tuchel am Sonntagabend. In einer hochklassigen Partie gegen Liverpool hatte Chelsea lange mehr vom Spiel, die Reds wurden im ersten Durchgang oft in ihre eigene Hälfte gepresst.

Eigentlich lief für Tuchel alles nach Plan, wäre da nicht der Spielstand nach 26 Minuten gewesen. "Man muss es erst mal schaffen, 0:2 hinten zu liegen, ohne dass Liverpool etwas dafür tun muss. Wir haben wahnsinnig mitgeholfen", analysierte der 48-Jährige am "Sky"-Mikrofon und erkannte bei seiner Mannschaft "riesige individuelle Fehler". Einen davon leistete sich Youngster Trevor Chalobah, seine missglückte Kopfballabwehr bestrafte Sadio Mané eiskalt.

"Wir brauchen mal wieder eine Schiedsrichterentscheidung für uns"

Der Senegalese hätte nach der Meinung Tuchels jedoch zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr auf dem Feld stehen dürfen, nach einem Ellbogeneinsatz gegen Cesar Azpilicueta hatte Mané in der ersten Minute nur Gelb gesehen. "Ich glaube, er hat großes Glück, für mich ist es eine Rote Karte. Der Spieler ist großartig und nicht bekannt dafür, dass er sowas macht. Aber ein Ellbogen im Gesicht im Luftduell ist unstrittig", hatte Tuchel eine klare Meinung.

Die Entscheidung von Schiedsrichter Anthony Taylor wurde als korrekt befunden, nach kurzer VAR-Kontrolle lief das Spiel weiter. Damit war Mané zweifellos gut bedient, für Tuchel war diese Entscheidung symptomatisch für die derzeitige Lage. "Wir haben im Moment kein Spielglück, wir brauchen auch einfach mal wieder eine Schiedsrichterentscheidung für uns."

Kovacic weckte das Stadion auf

Eine frühe Rote Karte hätte dem Spiel sicherlich einen anderen Verlauf gegeben - dank einer "riesigen Mentalitätsleistung", die Tuchel seiner Mannschaft zusprach, gelang Chelsea aber noch vor der Pause der 2:2-Ausgleich. Das Traumtor von Mateo Kovacic habe laut Tuchel "das Stadion komplett aufgeweckt", der dringend benötigte Sieg blieb in Hälfte zwei aber aus.

So stand für die Blues, die zunächst weiterhin erster City-Verfolger bleiben, die vierte Punkteteilung im sechsten Spiel. "Wir müssen wahnsinnig hohen Aufwand betreiben, heute geht das Remis aber in Ordnung", so Tuchel, der mit dem CFC nun auf einen glücklicheren Spielverlauf gegen Tottenham im League-Cup-Halbfinale hoffen wird.