Nach "Männer gegen Kinder"-Kritik: Maaßen gibt Gouweleeuw "absolut recht"

Der FC Augsburg geht personell geschwächt in die Partie in Leipzig. Trainer Enrico Maaßen sprach über die vielen Ausfälle, den abwanderungswilligen Ricardo Pepi - und seinen kritischen Kapitän Jeffrey Gouweleeuw.

Dass ein Kapitän auch mal forschere Worte in den Mund nehmen darf, dieses Vorrecht nahm sich Gouweleeuw am Samstag heraus. "Das ist Männer gegen Kinder manchmal in den Zweikämpfen, wie wir die ganze Zeit auf den Boden fallen", erklärte der 31-Jährige nach dem 1:3 gegen den 1. FC Köln. "Das darf einfach nicht passieren."

Maaßen wollte die Aussage nicht überbewerten. "Das sind immer die emotionalen Statements nach dem Spiel", sagte er am Dienstag. "Ich habe auch mit Jeff gesprochen." Aber, so Maaßen weiter, "er hat natürlich absolut recht. Das geht einfach um Kleinigkeiten, um die nötige Härte in den entscheidenden Duellen." Sein Team habe zwar ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Köln, doch die Tore seien zu einfach gefallen. "Deswegen ist es auch richtig, dass wir kritisch mit uns umgehen und uns das nicht schönreden", bestärkte er Gouweleeuw.

Koubek ersetzt Gikiewicz - Minimalchance bei Berisha

Nichts zu beschönigen gibt es an der personellen Situation in Augsburg. Ermedin Demirovic fehlt wegen einer Rotsperre, Kelvin Yeboah, Reece Oxford, Niklas Dorsch, Keeper Rafal Gikiewicz und Mergim Berisha trainieren allesamt nur individuell. "Höchstwahrscheinlich werden alle fünf ausfallen", so Maaßen, der im Tor definitiv mit Tomas Koubek plant. Bei Top-Torjäger Berisha bestehe zwar noch eine "kleine Möglichkeit, aber die Chance ist nicht wahnsinnig groß. Er hat immer noch nicht mit der Mannschaft trainiert."

Startelfkandidaten sind hingegen Felix Uduokhai, der bereits gegen Köln im Kader stand - und auch Irvin Cardona. Der Winterneuzugang war bislang fünfmal eingewechselt worden, so auch gegen Köln. "Er ist eine Option", bestätigte Maaßen.

Maaßen verweist bei Pepi auf Reuter

Auch über Ricardo Pepi verlor der FCA-Trainer einige Worte. Die Augsburger hatten den Angreifer im Januar 2022 aus Dallas geholt und im Sommer zum FC Groningen verliehen. Über die Ablösemodalitäten hatten beide Vereine Stillschweigen vereinbart, nach kicker-Informationen zahlte der FCA eine Ablösesumme von 16 Millionen Euro plus möglicher Nachzahlungen an die US-Amerikaner.

Pepi hatte zuletzt erklärt, dass eine Rückkehr "keine Option" sei. "Stefan (Reuter, d. Red.) hat in dieser Woche ja schon etwas dazu gesagt. Wir tun gut daran, uns zusammenzusetzen und über diese Themen intern zu sprechen."

Manager Reuter hatte unlängst bei "Sky" erklärt: "Die Faktenlage ist klar und es gibt bisher keinerlei Anfragen, geschweige denn Angebote, für ihn. Ein Verkauf ist für uns daher aktuell kein Thema."