Nach Mäders Tod: Tour erhöht Sicherheitsmaßnahmen

Die Organisatoren der Tour de France haben auf den Tod von Gino Mäder reagiert und bei zwei Alpenetappen die Sicherheitsmaßnahmen nochmal erhöht.

Die Favoriten in der Abfahrt: Tadej Pogacar (re.) und Jonas Vingegaard. AFP via Getty Images

Als Gino Mäder bei der Tour de Suisse Mitte Juni auf der Abfahrt vom Albula-Pass ins Ziel stürzte und ums Leben kam, stand die Route der Tour de France schon längst. In der folgenden Sicherheitsdebatte wurde auch darüber diskutiert, ob Etappen mit Abfahrten von Alpenpässen enden müssten, da die Fahrer hier ein hohes Risiko gehen müssen.

Eine Diskussion, die für die Fahrer bei der Tour de France immerhin einige Verbesserungen bringt. Die Verantwortlichen reagieren nun , denn in den Alpen weisen zwei Etappen ein problematisches Finale auf.

Akustische Signale und Polster

Die Etappen 14 und 17 in den Alpen enden jeweils mit Abfahrten, weshalb nochmal an der Sicherheit gearbeitet wurde. Adam Hansen, Sprecher der Fahrergewerkschaft CPA, teilte mit, dass die Profis vor Kurven akustisch gewarnt werden. Zudem werden gefährliche Kurven mit gepolsterten Barrieren abgesichert. Beide Abfahrten wurden neu asphaltiert, was ein großer Wunsch der Fahrer war.

Die 14. Etappe führt im Finale vom Col de Joux Plane etwa zwölf Kilometer hinunter nach Morzine. Drei Etappen später geht es vom Col de la Loze noch sechs Kilometer weiter nach Courchevel. Hansen, früherer Teamkollege des viermaligen Zeitfahrweltmeisters Tony Martin, will in den nächsten Tagen beide Abfahrten selbst hinunterfahren und filmen. Die Aufnahmen sollen Teams und Fahrern zur Verfügung gestellt werden.

Erst am Montag gab es Kritik an der Streckenführung, als auf den letzten Metern eine kleine Kurve auf der Zielgeraden für Wout van Aert zum Verhängnis wurde. Sieger Jasper Philipsen und van Aert wären dabei fast kollidiert. Tags zuvor lagen Reißzwecken auf der Straße, was zu zahlreichen Defekten führte, allerdings blieben Stürze deswegen aus.