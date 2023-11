Nach Lotkas rüder Aktion: Glück im Unglück bei Mause - Malone im Krankenhaus

Mit großer Wucht ist Jannik Mause am Samstagabend von Dortmunds Schlussmann Marcel Lotka umgerannt worden. Inzwischen gibt es eine Diagnose beim Ingolstädter.

Die gute Nachricht gleich vorneweg: Jannik Mause wird nicht länger ausfallen. Der Torjäger des FC Ingolstadt war tief in der Nachspielzeit des Heimspiels gegen Borussia Dortmund II (1:1) einem langen Ball hinterhergesprintet, BVB-Schlussmann Marcel Lotka erwischte den Stürmer knapp außerhalb des Strafraums ziemlich rücksichtslos vorgehend mit großer Wucht im Gesicht. Hart getroffen blieb Mause liegen.

Während Lotka die Rote Karte sah, wurde Mause im Gesicht stark blutend behandelt und später von zwei Betreuern gestützt vom Feld begleitet. Inzwischen gibt es eine Diagnose: Nasenbeinbruch.

"Je nach Heilungsverlauf wird der Offensivakteur mit angefertigter Gesichtsmaske an den nächsten Trainingseinheiten sowie Partien teilnehmen können", ließen die Schanzer auf ihrer Website wissen. Nicht unvorstellbar offenbar, dass der 25-Jährige, mit neun Toren und drei Assists Top-Torjäger der Donaustädter und zweitbester Scorer der Liga, bereits am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auswärts in Duisburg schon wieder mitwirken kann.

Internistische Untersuchungen bei Malone

Sorgen macht man sich beim FCI auch um Ryan Malone (31). Der Innenverteidiger war am Samstag schon zur Pause wegen anhaltender Magenprobleme ausgewechselt worden. Zuvor hatte er sich übergeben müssen, daraufhin ging es ins Krankenhaus.

Zeitnah sollen nun "weitergehende internistische Untersuchungen" beim US-Amerikaner durchgeführt werden, so der FCI.