Nach Lopez-Einsatz: Verband schließt Granada aus dem Pokal aus

Auf dem Platz hieß der Sieger Granada, am grünen Tisch kommt jedoch Außenseiter Arosa in der Copa del Rey weiter. Der Erstligist hat einen Spieler eingesetzt, der nicht hätte spielen dürfen.

Mit 3:0 gewann der FC Granada in der ersten Runde der Copa del Rey beim unterklassigen Arosa SC (5. Liga "Tercera División") in Galicien. José Callejon, Shon Weissman und Famara Diedhiou hießen die Torschützen für die Andalusier, die ihrer Favoritenrolle vermeintlich gerecht werden konnten.

In der zweiten Runde steht Granada dennoch nicht. Das hat der spanische Verband RFEF am Dienstag entschieden. Grund für den Ausschluss des Erstligisten: Mit Torhüter Adri Lopez kam ein Spieler zum Einsatz, der nicht spielberechtigt war.

Der 24-Jährige ist schlichtweg zu alt, nur bis zum Alter von 23 Jahren dürfen Akteure aus der zweiten Mannschaft nach einer Gesetzesnovelle aus dem vergangenen Januar in Pokalwettbewerben (Copa del Rey, spanische Supercopa) in der Ersten eingesetzt werden.

Arosa zieht in die 2. Runde ein

Der Verband winkte den Protest von Arosa durch, das damit Stand jetzt - Granada kann binnen zehn Tagen Einspruch einlegen - einer der 56 Klubs ist, die in der zweiten Pokalrunde antreten werden. Erstliga-Rückkehrer Granada kann sich fortan auf den Abstiegskampf konzentrieren. In La Liga sind die Andalusier nach einem 0:1 in Valencia und damit der dritten Niederlage in Serie mit nur sechs Punkten auf dem Konto aktuell Tabellenvorletzter. Am Samstagabend (18.30 Uhr) kommt der FC Getafe ins Estadio Nuevo Los Carmenes.

Am 15. November indes wird die zweite Runde der Copa del Rey ausgelost - ohne Granada in der Trommel.