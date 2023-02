Nach Lindbergs schwerer Verletzung: Füchse holen Robert Weber

Weil Hans Lindberg wochenlang ausfällt, haben die Füchse Berlin kurzfristig Robert Weber verpflichtet. Der 37-Jährige ist in der Liga alles andere als ein Unbekannter.

Will es nochmal wissen: Rechtsaußen Robert Weber. IMAGO/GEPA pictures

Rechtsaußen Lindberg erlitt während der Europapokalreise in Spanien 40:32 (23:17) bei Bidasoa Irun einen Handbruch, der Berliner Toptorschütze fällt wochenlang aus. Ersetzt wird er von keinem Geringeren als Robert Weber: Der ehemalige österreichische Nationalspieler ist mit 2545 Treffern Fünfter der ewigen HBL-Torschützenliste. Nach zehn Jahren beim SC Magdeburg wechselte der Linkshänder 2019 zur HSG Nordhorn-Lingen, in der aktuellen Saison war der Siebenmeter-Spezialist - auch eine bevorzugte Aufgabe von Lindberg - für Olympiakos Piräus aktiv. In der Saison 2014/15 war Weber mit 271 Treffern Torschützenkönig geworden.

"Wir sind Piräus dankbar, dass sie uns Robert Weber zu moderaten Konditionen freigegeben haben und freuen uns sehr, ihn schon im Spiel gegen Wetzlar am Samstagabend in der Max-Schmeling-Halle einsetzen zu können", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Sportvorstand Stefan Kretzschmar nannte Weber einen erfahrenen und abgezockten Spieler". Auch Trainer Jaron Siewert atmet auf: "Die Verletzung war natürlich ein Schock für uns. Das Glück im Unglück war, dass das Transferfenster bis heute Nacht offen war und wir mit Robert Weber einen erfahrenen Mann für die Position verpflichten konnten."

Der aktuelle Tabellenführer muss neben Lindberg auch auf Rechtsaußen Valter Chrintz verzichten. Weber wird also definitiv ausreichend Spielzeit erhalten. "Das war gestern schon ein sehr aufregender Tag. Es freut mich riesig, dass der Transfer geklappt hat. Was gibt es Besseres, als in der Bundesliga zu spielen", sagte der Österreicher.