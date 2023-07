Nach Leukämie-Diagnose: Metchie zurück auf dem Footballfeld

Nach seiner Leukämie-Diagnose im Vorjahr verpasste John Metchie seine gesamte Rookie-Saison bei den Houston Texans. Nun, ziemlich genau ein Jahr später, haben ihm die Ärzte die Freigabe erteilt, wieder in der NFL spielen zu können.

John Metchie galt vor dem Draft im vergangenen Jahr als verheißungsvolles Talent auf der Wide-Receiver-Position. Im College aus Alabama gehörte er an der Seite von DeVonta Smith, Jaylen Waddle und Jameson Williams, die es als Erstrundenpicks mittlerweile ebenfalls in die NFL geschafft haben, jahrelang zum Stammpersonal. 2020 und 2021 stehen für ihn zusammen über 2000 Receiving Yards zu Buche. Mit den Alabama Crimson Tide gewann er 2020 die National Championsship, das höchste der Gefühle im College Football .

Ausgewählt im Draft - dann die Schockdiagnose

Folglich war es keine Überraschung, dass auch er sich, als es ihm möglich war, vor der vergangenen Saison zum NFL-Draft anmeldete. Dort wurde er in der zweiten Runde an Position 44 von den Houston Texans ausgewählt. Doch anstatt, dass er den nächsten Entwicklungsschritt in seiner noch jungen Karriere gehen konnte, erhielt er zu Beginn des Training Camps Ende Juli die Schockdiagnose Leukämie. Dadurch geriet seine Football-Karriere erst einmal in den Hintergrund.

Nun, ziemlich genau ein Jahr nach Erhalt der Diagnose, kann Metchie wieder am Teamtraining der Houston Texans teilnehmen. "John is ready to go", bestätigte Texans General Manager Nick Caserio vor dem Start des Training Camps bei den Texans: "Ich bin mir sicher, dass er gespannt und aufgeregt ist, wieder auf das Feld zu kommen" Es gebe keine Zweifel über seine Gesundheit, weder über seine besiegte Krebskrankheit, noch über seine Oberschenkelverletzung, die er vor einiger Zeit erlitt, als er bereits an den sogenannten Minicamps teilnahm. Mit einem Jahr Verspätung und nach überstandener Krebs-Diagnose kann sich Metchie nun vollends auf seinen Traum fokussieren - Spieler in der NFL zu sein.