Nach Leihe: Schreiber geht zurück nach Leipzig

Der 1. FC Saarbrücken hatte Torwart Tim Schreiber für diese Saison von RB Leipzig ausgeliehen. Bei den Saarländern zeigte der Schlussmann sowohl in der 3. Liga als auch im DFB-Pokal gute Leistungen - und kehrt nach dieser Saison zu Stammverein Leipzig zurück, das den 22-Jährigen auch bereits nach Halle und Kiel verliehen hatte. Bei RB trifft er auf namhafte Konkurrenz: So stehen, zumindest aktuell, mit Peter Gulacsi, Janis Blaswich und dem aus Belgien verpflichteten Maarten Vandevoordt drei potenzielle Stammkeeper für die kommende Saison unter Vertrag. Der FCS will unterdessen zeitnah einen Nachfolger für Schreiber präsentieren.