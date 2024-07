Nach Leihe in Greifswald: Marx verlässt Halle gen Eilenburg

Schon seit vergangener Saison gehört Jonas Marx nicht mehr zum Kader des Halleschen FC. Der 19-jährige Stürmer war an den Greifswalder FC ausgeliehen worden, um in der Regionalliga Nordost Spielpraxis zu sammeln. Mit lediglich neun Kurzeinsätzen im Gepäck endete das Leihgeschäft im Sommer. Wie der HFC am Montagabend vermeldete, wird Marx nicht mehr nach Halle zurückkehren und sich stattdessen dem FC Eilenburg anschließen. "Jonas hat in seinem ersten Männerjahr kaum Einsatzzeiten gehabt. Nach den Eindrücken von uns im Training und auch unter Berücksichtigung der veränderten Konkurrenzsituation in unserer Offensive, könnte es auch in der kommenden Saison mit Spielzeit schwierig werden", begründet Sportdirektor Daniel Meyer den Wechsel.