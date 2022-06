Nach Leih-Ende: Baack bleibt dem SV Verl erhalten

Der SC Verl hat die Verpflichtung von Tom Baack bekanntgegeben. Schon in der vergangenen Spielzeit lief der Defensivmann für den Sportclub auf.

Trägt auch in der kommenden Saison das Verler Dress: Tom Baack. IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto

Im Sommer 2021 war Baack von Zweitligist Jahn Regensburg für ein Jahr an den Sportclub ausgeliehen worden, von 36 möglichen Spielen bestritt der 23-Jährige 30 Partien und sammelte dabei zwei Assists. Diesen Sommer sollte die Leihe eigentlich beendet werden und Baack nach Regensburg zurückkehren, nun hat sich Verl die Dienste des variablen Mittelfeld- und Defensivspielers längerfristig gesichert und Baack fest unter Vertrag genommen.

2019 war Baack vom VfL Bochum zum SSV Jahn gewechselt und nach zwei Spielzeiten in Regensburg verliehen worden. "Ich habe ein gutes Jahr in Verl hinter mir, dort viele Erfahrungen gesammelt und mich wohlgefühlt. Ich bin überzeugt, dass es nun der richtige Schritt für meine Entwicklung ist, wenn ich die Leistungen der vergangenen Saison in Verl weiter bestätigen kann. Deshalb habe ich mich für diesen Wechsel entschieden", wird Baack auf der Regensburger Vereinswebsite zitiert. "Dem SSV Jahn danke ich für die gemeinsame Zeit und dafür, dass er mir diesen Wechsel nun ermöglicht."