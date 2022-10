Nach Last-Minute-Tor: Titz "Stück weit verärgert"

Während Magdeburgs Spieler Torschützen Tatsuya Ito zu Boden rissen und ihn für seinen späten Ausgleichstreffer feierten, ärgerte sich Trainer Christian Titz ein wenig. Dennoch lobte er seine Spieler auf der Pressekonferenz auch für ihren Willen.

Nach dem überraschenden Sieg beim HSV (3:2) in der Vorwoche ärgerte der 1. FC Magdeburg mit Heidenheim ein weiteres Top-Team der Liga. Das 1:1 gegen die Ostalbstädter fühlte sich für die Magdeburger sicherlich eher nach einem Sieg an - denn nach 90 Minuten ohne Torchance traf Tatsuya Ito erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich: "Am Ende haben wir es erzwungen, es war eine Willensleistung", stellte Baris Atik, der erneut Amara Condé als Kapitän vertrat, fest.

Von einer Belohnung sprach sein Trainer Christian Titz auf der Pressekonferenz. Ihm sei bewusst gewesen, dass sein Team gegen einen disziplinierten Gegner nicht viele Chancen kreieren würde. Genauer gesagt prüften die Magdeburger Heidenheims Keeper Kevin Müller kein einziges Mal. Lediglich beim Tor war der Schlussmann machtlos - auch, weil Patrick Mainka den Ball unhaltbar abgefälscht hatte. Titz bezeichnete den Treffer aus diesem Grund als "glücklich" und gab auf die Frage nach seiner Gefühlslage im Anschluss an das Tor eine überraschende Antwort: "Ich stand draußen und haben mich ein Stück weit geärgert, weil ich wusste, dass es ein Geduldspiel war", so der 51-Jährige.

Ito zum Siegtreffer: "Am Ende gut funktioniert"

Der Trainer bewies auch mit seinen Einwechslungen ein glückliches Händchen. Gleich drei Joker waren beim Tor beteiligt. Kai Brünker, der sich gegen Tim Siersleben stark behauptete, Jason Ceka, der die Übersicht behielt und letztlich Torschütze Ito. Generell sorgte der Japaner nach einer Einwechslung für Betrieb auf der linken Seite. Er spielte seine Stärke im Eins-gegen-eins aus, beim Flanken fehlte jedoch die Präzision. Dennoch ließ der 25-Jährige, wie das gesamte Team nicht locker, und belohnte sich mit dem Treffer. "Ich gehe oft in die Eins-gegen-eins-Situationen. Das hat am Ende gut funktioniert", erklärte Ito, der "natürlich lieber gewonnen hätte".

Vollkommen zufrieden war Titz natürlich auch nicht. Vor allem mit der Spielweise im ersten Durchgang haderte er. Dort sei der Plan, die Bälle in die Tiefe zu spielen, nicht aufgegangen, obwohl die Läufe gemacht worden sind. Des Weiteren erkannte der Trainer Verbesserungsmöglichkeiten beim Blocken von Flanken und gegnerischen Standards. In der Tat hatten die Magdeburger Glück, dass der FCH aus seinen Möglichkeiten nach Eckbällen kein Kapital schlug.

Piccini wegen Magen-Darm-Beschwerden vom Feld

Mehr als eine Woche haben die Magdeburger nun Zeit an diesen "Schwächen" zu arbeiten. Denn erst am Sonntag, den 6. November, steht mit dem Gastspiel beim 1. FC Nürnberg die nächste Partie auf dem Programm. Dann wird wohl auch Cristiano Piccini wieder fit sein, der zur Pause wegen Magen-Darm-Beschwerden ausgewechselt werden musste.