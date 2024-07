Nach Laso: Auch Francisco, Wimberg und Weidemann verlassen Bayern

Basketball-Meister Bayern München wird ohne Sylvain Francisco, Niklas Wimberg und Nelson Weidemann in die kommende Saison starten. Die beiden Letztgenannten wechseln zu BBL-Rivalen, Francisco zu einem Euroleague-Rivalen.

Niklas Wimberg und Nelson Weidemann verlassen nach Ablauf ihrer Verträge Double-Gewinner Bayern München, bleiben aber in der BBL. Wimberg (28) unterschrieb für zwei Jahre bei den Veolia Towers Hamburg, Weidemann (25) ebenfalls bis 2026 bei ratiopharm Ulm.

"Niklas hat bereits eine bewegte Karriere gespielt. Die letzten zwei Jahre hat er auf dem höchsten Niveau trainiert und gespielt. Der Schritt nach Hamburg bedeutet für ihn nun eine größere Rolle und maximale Verantwortung", sagte Hamburgs Trainer Benka Barloschky über Nationalspieler Wimberg, der 2021 in Tokio zum deutschen Olympia-Aufgebot gehörte.

Im Ulm verspricht sich Sportdirektor Thorsten Leibenath viel von Weidemann: "Nelson ist ohne Zweifel einer der stärksten deutschen Guards. Sein unbändiger Motor in der Verteidigung ist ansteckend, seine Explosivität und Kaltschnäuzigkeit nur schwer zu stoppen", so Leibenath. Der Neuzugang werde "ein komplettes Paket in die Waagschale werfen".

Francisco geht nach Kaunas - Kalu-Leihe

Auch Playmaker Sylvain Francisco verlässt die bayrische Landeshauptstadt. Der Franzose wechselt nach Litauen zum dortigen Rekordmeister Zalgiris Kaunas. Der Euroleague-Konkurrent löste den 26-Jährigen, der Finals-MVP beim Pokalsieg der Münchner war, über eine Ablöse aus seinem Vertrag aus.

Zugleich verleihen die Münchner Aufbauspieler Martin Kalu (19) für zunächst eine Saison an die Löwen Braunschweig. Er soll dort Spielpraxis in der Bundesliga sammeln. Der Vertrag des U-20-Nationalspielers in München ist noch bis zum Sommer 2027 gültig.

Erst Ende vergangener Woche hatte Head Coach Pablo Laso überraschend und nach nur einem Jahr die Bayern-Basketballer verlassen.