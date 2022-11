Nach "langer und schöner Reise": Diego kündigt Karriereende an

Der frühere Bundesligaprofi Diego (37) hat offiziell bestätigt, Mitte November seine Schuhe als Profi an den Nagel zu hängen.

Diego (hier im Trikot von Flamengo Rio de Janeiro) wird am 13. November seine Karriere benden. IMAGO/Fotoarena

Gerade erst hat Diego Ribas da Cunha, wie der der Kreativgeist von Flamengo Rio de Janeiro mit vollem Namen heißt, mit seinem aktuellen Klub zum zweiten Mal nach 2019 die Copa Libertadores gewonnen. Flamengo bezwang im Finale des südamerikanischen Pendants zur Champions League den brasilianischen Ligarivalen Athletico Paranaense knapp mit 1:0 - ein weiteres Highlight in der Karriere des Ex-Bremers.

Es wird das letzte mit sportlichem Wert bleiben. Zwei Spieltage vor Ende der Saison in Brasilien steht Flamengo auf Platz 5, Meister wird Diego also nicht mehr. Auch sonst wird der 37-Jährige keine Titel mehr einheimsen können: Er hat sein Karriereende angekündigt.

2009 gewann Diego mit Bremen den DFB-Pokal

Die Laufbahn des Bremer Lieblings, der mit Werder 2009 den DFB-Pokal holte, und sowohl für den SVW als auch den VfL Wolfsburg drei Saisons absolvierte, endet also. Nach etwas mehr als 18 Jahren als Profi hängt der Mittelfeldakteur die Schuhe am Wochenende an den Nagel.

Atletico-Titelsammler wird gegen den Avai FC Florianopolis letztmals als Profi am Ball sein

"Es war eine lange und schöne Reise", schreibt Diego auf Instagram und bestätigt zeitgleich, dass die Partie seiner Rot-Schwarzen im Heimspiel gegen Avai FC Florianopolis (Sonntag, 20 Uhr MEZ) zum Saisonende sein letztes Pflichtspiel sein wird.

Der 34-malige brasilianische Nationalspieler (vier Tore) blickt auf eine illustre Karriere zurück. Mit Flamengo wurde er Meister und Pokalsieger, in Spanien holte Diego 2014 mit Atletico Madrid die Meisterschaft, bereits 2012 wurde er samt Tor mit den Colchoneros Europa-League-Sieger. Auch für Juve war der Brasilianer mit italienischem Pass, der gerne als Zehner agierte, beispielsweise am Ball.