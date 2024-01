Nach langer Pause und Comeback: Burkardt verlängert und setzt "ein Riesenzeichen"

Der 1. FSV Mainz 05 hat direkt zum Start des neuen Jahres frohe Kunde: Juwel Jonathan Burkardt (23) hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag langfristig verlängert und damit ein wichtiges Zeichen gesetzt. Da sind sich die Verantwortlichen und der Trainer einig.

Jonathan "Jonny" Burkardt ist ein ganz wichtiger Faktor im Team der Mainzer und zugleich ein Gesicht dieses Klubs, das steht außer Frage.

Der 23-jährige Angreifer und Torjäger ist 2014 von seiner ersten Jugendstation Darmstadt 98 rüber zum FSV gewechselt, hat sich schließlich 2018 den Profis angenähert und sich direkt nach dem Durchbruch als fester Bestandteil des A-Kaders etabliert. Mit nachhaltigem Erfolg: Inzwischen bringt es Burkardt bereits auf stolze 91 Bundesliga-Einsätze, 15 Tore und sieben Vorlagen.

Die beste Saison hat der U-21-Europameister von 2021 sicherlich 2021/22 erlebt, als er in jedem der 34 Saisonspiele eingesetzt worden ist und neben vielen insgesamt starken Auftritten 14 direkte Torbeteiligungen verzeichnet hat.

Eine weniger gute Spielzeit gibt es auch im Bundesliga-Portfolio - die aktuelle, in der Mainz zugleich mit erst mageren zehn Punkten mitten im Abstiegskampf steckt. Was aber nichts mit Burkardts Leistungen, sondern vielmehr mit seinem Pech zu tun hat. Der Profi nämlich hatte sich im letzten Spiel des Jahres 2022 am 13. November gegen Frankfurt (1:1) eine Verletzung am linken Knie zugezogen, wurde daraufhin Anfang in München arthroskopisch operiert. Der Beginn einer - für Außenstehende - lange Zeit mysteriösen Geschichte. Inklusive einer weiteren Knie-Operation in der Folge.

"Es ist super wichtig"

Doch das ist passé: Im November feierte Burkardt sein Comeback nach über einem Jahr Abstinenz ("Es war emotional"), kommt inzwischen bereits auf fünf Ligaspiele (kicker-Notenschnitt 3,5) und hat nun Anfang des Jahres seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Ein ganz wichtiges Zeichen von ihm für seinen im Keller stehenden Klub, der sein Juwel bis 30. Juni 2027 gebunden hat.

"Es ist super wichtig, dass wir so einen Spieler in Mainz halten können", freute sich allen voran Sportdirektor Martin Schmidt über die Vertragsverlängerung des Eigengewächses. "Das ist ein unheimlich wichtiges Zeichen von Jonny, zu sagen, ich bleibe, da bin ich groß geworden, da will ich sein und weiter Fußball spielen. Wir waren sehr lange im Austausch mit ihm während der gesamten Verletzungspause. Er hat gesagt, wir werden das schnell hinkriegen, wenn er wieder gesund ist. Für den Verein ist es ein Riesenzeichen."

Sportvorstand Heidel ergänzte: "Jonny Burkardt ist trotz seines noch jungen Fußballeralters bereits ein prägender Spieler und Charakter von Mainz 05. Er ist mit seiner Torgefahr, seinem fußballerischen Instinkt, seinen Tempoläufen, aber auch seinem laufintensiven Spiel in unserem Pressing ein äußerst vielseitiger Spieler, der wie kaum ein Zweiter unseren Mainzer Fußball verkörpert. Er steht mit seiner Entwicklung auch symbolisch für unsere erfolgreiche Ausbildung im Nachwuchs. Und er ist ein positiver, bodenständiger Führungsspieler und Teamplayer, den so schnell nichts aus der Bahn wirft. Er hatte aufgrund seiner Verletzung eine schwierige Zeit, aus der er sich bewundernswert herausgekämpft hat."

Und Trainer Jan Siewert, der erst gegen Ende des nun alten Jahres 2023 fest als FSV-Cheftrainer installiert worden ist, meinte: "Für mich ist entscheidend, dass Jonny diese Energie, die er hat, weiter in Mainz ausleben kann und uns mit Sicherheit noch helfen wird."

Auf diesen Moment wollte ich warten. Jonathan Burkardt über seine Vertragsverlängerung am Neujahrstag

Burkardt selbst gab derweil zu Protokoll: "Ich bin den Verantwortlichen von Mainz 05 und auch den Fans sehr dankbar für das Vertrauen, die Unterstützung und auch die Geduld, die ich in der für mich schwierigen Zeit der Verletzungspause erfahren habe. Jetzt, da ich wieder fit bin und positiv nach vorne schauen kann, ist der richtige Zeitpunkt für meine Vertragsverlängerung, auf diesen Moment wollte ich warten. Ich bin im kommenden Sommer dann zehn Jahre 05er, ich bin sehr glücklich in meinem Verein und brenne darauf meinen Beitrag zu leisten, dass wir diese Saison in der Rückrunde gemeinsam ins Positive drehen

Nachdem es für die Rheinhessen um Burkardt jetzt ins sechstägige Trainingslager nach Marbella in Spanien geht, folgt am Samstag noch ein Testspiel (Gegner noch offen) - und eine Woche später dann am 13. Januar (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der offizielle Abschluss der Bundesliga-Hinrunde mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.

Lesen Sie außerdem: Personelle Unterstützung für Coach Siewert - Bungert und Hartung erneut Co-Trainer