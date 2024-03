Nach langer Leidenszeit: Ex-Freiburger Florian Kath startet neuen Profi-Anlauf in der Oberliga

Florian Kath ist zurück, zumindest ein bisschen. Nach erneut langer Leidenszeit hat der frühere Bundesliga-Spieler zuletzt wieder ein Pflichtspiel bestritten - in der Oberliga NOFV-Süd.

Immer wieder ist Florian Kath in seiner Profi-Karriere von langen Verletzungspausen ausgebremst worden. Immer wieder, wieder und wieder hatte sich der gebürtige Balinger in zähen, schmerzhaften und zuweilen einsamen Reha-Einheiten an die Mannschaften des SC Freiburg (von 2013 bis 2016 sowie 2021) und des 1. FC Magdeburg (von 2017 bis 2020 sowie 2021 bis 2023) zurück gekämpft. Und immer wieder hatte Kath, aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten, auch das Vertrauen der Freiburger und Magdeburger Verantwortliche erhalten, die dem 29-jährigen Allrounder immer wieder Zeit für die Rückkehr gaben.

Doch der letzte Sommer bedeutete für Florian Kath eine Zäsur. Erneut laborierte der frühere Spieler der TSG Balingen an einer langwierigen Verletzung, in deren Folge er in der Saison 2022/23 keine einzige Partie für den 1. FC Magdeburg bestreiten konnte: diesmal am Pfeifferschen Drüsenfieber, dann wechselweise an der Achillessehne und Achillesferse. Zudem lief Kaths Vertrag in Magdeburg aus - mit wenig Aussicht auf Verlängerung. Also ging Kath einen ungewöhnlichen Weg und beschloss, ohne Vereinszugehörigkeit und ohne Profivertrag an seinem Comeback zu arbeiten, in Eigenregie also.

Mein Herz wollte nach wie vor Fußball spielen, es ist dann nicht leicht, sich auf etwas Neues einzulassen. Florian Kath über den Versuch sich aus der "Blase Fußball" zu entfernen.

"Das letzte halbe Jahr war das schwierigste, seitdem ich Fußball zu meinem Beruf gemacht habe", berichtet Kath, der zuletzt aber wieder auf dem Feld stand. Zunächst habe er bewusst versucht, sich von der "Blase Fußball" zu entfernen. "Ich hatte ja im Prinzip keine andere Wahl, weil ich körperlich nicht mehr zu trainieren in der Lage gewesen war. Leider musste ich dann aber feststellen, dass es schwieriger ist, zum Fußball eine gesunde Distanz aufzubauen, als ich das mir hätte vorstellen können", so Kath weiter. "Vermutlich auch, weil mein Herz nach wie vor Fußball spielen wollte und es dann nicht leicht ist, sich auf etwas Neues einzulassen."

Dieses Neue war in gewisser Weise auch das Bewährte. Denn obwohl Kath bei den Magdeburger Profis keinen neuen Vertrag erhielt, blieb er der Elbestadt treu. Zunächst kurierte er sich aus, dann trainierte er als "Free Agent" bei der U 23 des FCM in der Oberliga NOFV-Süd mit. "Nach einer so langen Auszeit muss man das Training natürlich gut steuern und kann nur langsam aufbauen", erklärt Kath. "Aber seit ein paar Wochen bin ich wieder im Mannschaftstraining, das täglich und quasi auf Profiniveau." Und weiterhin ohne Vertrag, aber mit einer Spiellizenz für die Magdeburger Oberliga-Fußballer. Dankbar sei er dem Verein, bei dem er immer zu den Publikumslieblingen zählte, "dass der 1. FC Magdeburg mir das seit Januar ermöglicht und die Jungs in der U 23 mich so gut aufgenommen haben."

Ich habe mir bis zum Sommer eine Deadline gesetzt. Bis dahin möchte ich sehen, ob ich nochmal richtig fit werde und ins Fußballgeschäft zurückkehren kann. Florian Kath über seinen angestrebten Comeback-Plan

Für den SC Freiburg absolvierte Kath unter anderem 25 Erstliga- und vier Zweitliga-Spiele. Für Magdeburg lief der Balinger insgesamt 50-mal auf, damals noch in der 3. Liga. Den Profifußball abgehakt, das hat Kath noch nicht. In seinen Vorgaben aber scheint er indes strikt. Es soll, da wird Kath deutlich, der letzte Anlauf sein. "Ich habe mir bis zum Sommer eine Deadline gesetzt. Bis dahin möchte ich sehen, ob ich nochmal richtig fit werde und ins Fußballgeschäft zurückkehren kann." Und weiter: "Letztendlich möchte ich es mir noch einmal beweisen, bin mir aber sehr bewusst, einen Plan B entwickeln zu müssen und den treibe ich voran." Heißt: Parallel bereitet er sich auch auf den Worst Case vor und geht in Kooperation mit den Blau-Weißen erste berufliche Schritte. "Hier habe ich die optimale Gelegenheit, beides miteinander zu vereinen. Ohnehin war es mein großer Wunsch noch einmal, das FCM-Trikot tragen zu können, weil das ungeplante Ende mit dem Spiel in Würzburg damals sehr an mir genagt hat."

Siegtreffer beim Comeback

Damals, am 26. Februar 2022 war das, bestritt Kath sein letztes Spiel für die Magdeburger Profis. Beim 4:2-Sieg über die Würzburger Kickers erzielte der vielseitig einsetzbare Spieler sogar ein Tor. Nun, nach 24 schwierigen Monaten, ist Kath also wieder aufs Feld zurückgekehrt, kam für die Magdeburger U 23 im Duell mit dem FSV Motor Marienberg in der 66. Minute auf den Platz, stand in der 80. Minute goldrichtig und erzielte den Siegtreffer zum 1:0. "Der Verlauf meiner Rückkehr könnte natürlich schöner nicht sein", sagte Kath danach. "Man spricht immer davon, dass nur der Fußball solche Geschichten schreibt - und genau so eine Geschichte ist mir jetzt passiert."