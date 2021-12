Nach langem Gespräch: Rangnick bestätigt, dass Martial weg will

In einem langen Gespräch mit Manchester Uniteds Trainer Ralf Rangnick hat Stürmer Anthony Martial bekräftigt, dass er die Red Devils noch in diesem Winter verlassen möchte. Davon abgesehen hat der Coach nach dem Corona-Ausbruch wieder die Qual der Wahl.

Rangnick berichtete von einem längeren Gespräch, das er am vergangenen Mittwoch mit dem 26-Jährigen geführt habe. "Er hat mir erklärt, dass er nun in den vergangenen sieben Jahren bei Manchester United war und das Gefühl hat, dass es die richtige Zeit dafür ist, zu wechseln, woanders hinzugehen", sagte Rangnick.

Der 63 Jahre alte Coach äußerte Verständnis für den Wechselwunsch, verwies aber auch auf die Corona-Pandemie, die derzeit zu vielen personellen Ausfällen führt. Zudem sei ManUnited noch in drei Wettbewerben dabei. Bislang gebe es seines Wissens nach noch keine Angebote für Martial. "Solange das der Fall ist, wird er bleiben", unterstrich Rangick, dass der Abgang keinesfalls beschlossene Sache sei.

In der laufenden Saison kam Martial in der Premier League nur zweimal von Beginn an zum Einsatz und erzielte ein Tor. Der französische Angreifer war 2015 für rund 60 Millionen Euro von der AS Monaco gekommen und erzielte 79 Tore in 268 Spielen für die Red Devils.

Rangnick muss nur auf Pogba verzichten

Manchester United tritt heute (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nach einer gut zweiwöchigen Corona-Zwangspause bei Newcastle United an. Der Trainingsbetrieb war für einige Tage komplett ausgesetzt, erst vergangenen Dienstag ging es langsam wieder los. Bis Donnerstag waren dann alle 25 Spieler dabei, lediglich der weiterhin verletzte Paul Pogba fehlte und so hat Rangnick jetzt wieder die Qual der Wahl.

ManUnited winkt gegen Newcastle übrigens ein neuer Tor-Rekord. Denn gegen die Magpies traf Manchester in der Premier League bereits 112-mal. Nur Arsenal hat gegen Everton ebenfalls 112 Tore erzielt.